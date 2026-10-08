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SecPower entra na lista de fabricantes do LRCAP 2026

SecPower foi incluída na lista de fabricantes de sistemas de armazenamento de energia em baterias divulgada pelo BNDES para o Leilão de Reserva de Capacidade de Potência 2026, após inaugurar em agosto de 2026 uma planta de 4 mil m² em Cambuí (MG) com capacidade anual de 396?MWh, reforçando sua estratégia de verticalização e atendendo aos requisitos de conteúdo local do edital.

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Repórter
08/10/2026 17:56

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SecPower entra na lista de fabricantes do LRCAP 2026
SecPower entra na lista de fabricantes do LRCAP 2026 crédito: DINO

A SecPower foi incluída na lista de fabricantes de sistemas de armazenamento de energia (SAE) em baterias divulgada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Leilão de Reserva de Capacidade de Potência 2026 (LRCAP 2026), que tem como objetivo contratar potência proveniente de baterias para reforçar a segurança operativa do Sistema Interligado Nacional.

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O certame, previsto para 2026, reconhece o papel estratégico dos SAE na integração de fontes renováveis e na flexibilidade da operação elétrica, conforme comunicado do BNDES.

A modalidade “Produto Potência Armazenamento 2026 A” exige conteúdo local, atendendo aos requisitos de nacionalização estabelecidos pelo Sistema de Credenciamento Finame (CFI). O credenciamento de fornecedor é etapa preliminar para obtenção do código Finame do SAE, que demanda comprovação de capacidade de fabricação, documentação técnica e validações específicas.

Na lista, a SecPower aparece como fabricante, ao lado de outras empresas nacionais e internacionais, de acordo com a avaliação documental inicial apresentada ao BNDES. Em agosto de 2026, a empresa ampliou sua estrutura industrial ao inaugurar uma planta de 4 mil m² em Minas Gerais, já com previsão de expansão de 12.500 m² dedicada à produção nacional de baterias e integração de bloco DC e BESS, junto com a operação em SP de 12.000 m² para painéis elétricos e skids.

A operação em Minas Gerais integra produção de baterias, engenharia, integração de sistemas BESS, testes, logística e suporte técnico, permitindo à SecPower oferecer não apenas os módulos de bateria, mas também painéis elétricos, instalação, comissionamento e assistência de campo. Essa combinação atende à exigência do LRCAP 2026 de sistemas completos capazes de integrar componentes, realizar montagem eletromecânica, executar testes funcionais e garantir controle de qualidade.

Segundo o BNDES, a montagem nacional de um SAE deve incluir, em território brasileiro, atividades como integração, montagem, instalação, testes funcionais e controle de qualidade; o simples fornecimento de componentes importados não satisfaz o critério de nacionalização.

Para Gabriella Reigada, CEO da SecPower, a discussão sobre conteúdo local reforça a necessidade de preparação industrial antecipada. “A indústria nacional precisa ser construída antes do edital. O avanço do armazenamento no Brasil exige empresas capazes de desenvolver processos, estruturar equipes, integrar sistemas, testar equipamentos e oferecer suporte local. A nacionalização só ganha consistência quando há capacidade real de produção, engenharia e entrega”, afirma.

Segundo a executiva, a fábrica de Cambuí é parte de uma estratégia de longo prazo da empresa. “A operação em Cambuí fortalece nossa capacidade de atuar em uma nova fase do mercado brasileiro de armazenamento. O leilão é um marco importante, mas a preparação para esse mercado começou antes, com investimento em estrutura produtiva, engenharia, qualidade e integração”, acrescenta.

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O edital deve ser aprovado em 27 de outubro de 2026, publicado em 29 de outubro, com inscrições entre 18 e 20 de novembro e leilão marcado para 2 de dezembro. O Certificado de Conformidade de Credenciamento está previsto para 7 de maio de 2027. O LRCAP 2026 representa um marco para a consolidação da cadeia produtiva nacional de armazenamento, envolvendo fabricantes, integradores, desenvolvedores de projetos e investidores. A presença da SecPower indica progresso, embora a empresa ainda precise cumprir as exigências técnicas e documentais para obter a certificação final.



Website: https://www.secpower.com.br

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