Avanço do sarampo nas Américas exige vigilância reforçada no Brasil

O avanço progressivo do sarampo em diversos países do continente americano, incluindo os Estados Unidos, acendeu o alerta das autoridades de saúde no Brasil. A confirmação de casos importados na região de tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru acelerou a resposta de vigilância epidemiológica na Amazônia e motivou o Ministério da Saúde a emitir novas diretrizes técnicas para conter o risco de reintrodução e circulação sustentada do vírus em território nacional.

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Altamente contagioso, o vírus do sarampo é transmitido por gotículas respiratórias e possui uma das maiores taxas de transmissibilidade conhecidas. Em populações não imunizadas, um único indivíduo infectado pode transmitir a doença para até 18 pessoas. Nas zonas de fronteira, onde o fluxo migratório é constante e as coberturas vacinais variam entre os municípios e países vizinhos, a vulnerabilidade se multiplica, tornando a busca ativa e o bloqueio vacinal imediato estratégias cruciais.

"O cenário internacional demonstra que a circulação do vírus perto das nossas fronteiras exige uma resposta rápida e articulada. A principal barreira contra o avanço do sarampo é manter altas coberturas vacinais de forma homogênea, além de sensibilizar os profissionais de saúde para a detecção precoce dos casos suspeitos", aponta o infectologista Daniel Prestes, do Hospital Israelita Albert Einstein.

As orientações emitidas pelo Governo Federal priorizam a intensificação do monitoramento em portas de entrada, a capacitação das equipes de atenção primária e o reforço da dose da vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola). O diagnóstico célere é indispensável para evitar surtos comunitários, uma vez que os primeiros sintomas, como febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e as características manchas vermelhas na pele (exantema), podem ser confundidos com outras viroses respiratórias ou exantemáticas.

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A imunização segue como a única medida eficaz para prevenir o sarampo e suas complicações graves, que incluem pneumonia, otite, cegueira e encefalite, com maior risco para crianças pequenas e indivíduos imunocomprometidos. Diante do quadro atual nas Américas, a atualização da caderneta de vacinação deixa de ser apenas uma recomendação individual e passa a ser uma medida estratégica de segurança sanitária coletiva.