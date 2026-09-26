Como a hermética comunidade amish combate o surto de sarampo mais mortal da história recente dos EUA

Nos últimos meses, a enfermeira Dale Weiser tem feito visitas domiciliares inesperadas.

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Enquanto a Pensilvânia enfrenta o surto de sarampo mais mortal da história recente, a supervisora clínica dirige 48,3 km, às vezes diariamente, até uma área rural do estado dos Estados Unidos onde vivem muitos amish.

Ao entrar na casa de estranhos, Weiser diz que se esforça ao máximo para ser respeitosa e não intrusiva enquanto vacina dezenas de membros da família contra o sarampo, às vezes em volta da mesa da cozinha.

"Muitas pessoas que encontro não têm plano de saúde. Elas não têm muita interação com o sistema de saúde e simplesmente não viram necessidade de tomar essas vacinas", disse Weiser, que trabalha para o Departamento de Saúde do Condado de Chester.

"Quando você começa a conversar, responde às perguntas deles e constrói essa confiança, muitas vezes eles tomam uma decisão diferente."

As vacinações domiciliares fazem parte da estratégia dos departamentos de saúde locais para incentivar a imunização no condado, que inclui uma comunidade Amish que se abstém de muitos aspectos da vida moderna, incluindo o contato regular com o sistema médico ocidental.

Dale Weiser

Desde o início do surto, Weiser vacinou cerca de 100 pessoas, indo até as casas delas para facilitar o acesso às vacinas



O departamento estadual de saúde informou à BBC que administrou quase 4.300 vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola em clínicas temporárias perto do epicentro do surto desde o seu início, no final de abril.

Mas, mesmo com as autoridades de saúde observando sucesso em seus programas de vacinação, o estado registrou quatro mortes por complicações do sarampo, marcando o surto mais mortal que os EUA viram desde 1992.

As infecções levaram a tensões entre autoridades de saúde estaduais e federais, incluindo o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que se mostra cético em relação às vacinas.

Essas questões políticas estão em segundo plano na comunidade Amish, onde as pessoas estão cada vez mais receosas de mais mortes ao verem seus amigos e familiares pegarem a doença, que há décadas foi eliminada nos EUA.

"Eles não são uma comunidade tão fácil de alcançar - não podemos simplesmente fazer uma postagem nas redes sociais", disse Weiser. "Eles estão sofrendo neste momento, e estamos tentando entrar em contato e criar conexões."

Getty Images

A Pensilvânia abriga milhares de amish, que evitam muitos aspectos da vida moderna



Os amish começaram a chegar aos Estados Unidos no início do século 18, com a primeira comunidade se estabelecendo em Lancaster, Pensilvânia. Conhecidos como "Povo Simples" pelas roupas que vestem, os amish são uma comunidade cristã devota que não utiliza muitas tecnologias, dependendo de cavalos e charretes em vez de carros.

Cerca de 90.000 amish vivem na Pensilvânia, e estima-se que apenas cerca de um quarto dos amish na região de Lancaster tenham recebido a vacina contra o sarampo.

Não existe nenhum texto religioso específico que desaconselhe as vacinas, mas os especialistas disseram que os amish não têm contato regular com o sistema médico ocidental, nem têm como se deslocar facilmente para consultas.

"Muitas pessoas que não se vacinaram não o fizeram por serem totalmente contra a vacinação contra o sarampo. Simplesmente não tiveram tempo para se vacinar. Não é conveniente", disse Braxton Mitchell, epidemiologista genético da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, que dirige uma clínica de pesquisa que estuda a comunidade Amish em Lancaster.

Segundo ele, os amish são pessoas extremamente sociáveis, então quando o vírus atinge um grupo religioso, afeta todos os que não foram vacinados.

"O sarampo está se alastrando na comunidade Amish", disse ele. "As pessoas estão preocupadas com isso."

Ele acrescentou que a comunidade está especialmente preocupada com os perigos para os bebês; até o momento, dois recém-nascidos morreram devido a complicações do sarampo, assim como uma jovem de 18 anos e uma mulher de 40 anos, de acordo com autoridades estaduais.

Botas no chão

Dale Weiser

O condado de Chester vacinou 538 pessoas contra o sarampo



As autoridades de saúde pública do Condado de Chester não demoraram a responder ao crescente surto de sarampo em sua comunidade, que faz fronteira com o Condado de Lancaster, o epicentro do surto.

Jeanne Franklin, diretora do departamento de saúde, afirmou que as autoridades têm utilizado algumas das estratégias empregadas durante a pandemia de covid-19 – batendo de porta em porta na comunidade para informar sobre o surto e oferecendo locais privados, como residências, para a aplicação de vacinas.

Desde o início do surto, o condado aplicou 538 vacinas contra saampo, das quais 340 foram administradas em ambientes privados.

"As pessoas ligam e dizem: 'Não consigo ir à sua clínica' ou 'Não quero que as pessoas saibam que mudei de ideia'", disse Franklin. "'Se você puder vir até nós, é muito mais fácil.'"

A abordagem prática, realizada diretamente com os pacientes, ajudou o departamento de saúde a dissipar informações errôneas e a construir confiança com a comunidade, disseram autoridades locais.

Nos últimos anos, as taxas de vacinação infantil caíram em todo o país, à medida que teorias falsas sobre a segurança da vacina contra o sarampo proliferaram nas redes sociais.

Essas teorias encontraram raízes até mesmo em uma comunidade isolada com acesso limitado a computadores, disse Weiser. Ela ouviu pessoas perguntarem se há metais pesados na vacina que poderiam torná-las magnéticas, ou se a injeção contém um chip de computador.

"É evidente que você está recebendo informações daquele grupo radical que promove desinformação e informações falsas", disse ela.

Especialistas e autoridades afirmaram que é improvável que pessoas desse "grupo radical", que se opõem veementemente às vacinas, mudem de opinião.

Mas agora, segundo autoridades de saúde locais, muitos afetados pelo surto na Pensilvânia estão vendo seus vizinhos adoecerem gravemente e fazendo perguntas pertinentes. Weiser disse que muitos são pais que não estão familiarizados com as vacinas e têm medo de tomar a decisão errada para seus filhos.

"Existe o antivacina, definido da maneira clássica, e há as pessoas que desconhecem o assunto ou cuja cultura tem uma visão diferente", disse Franklin. "O pensamento e a disposição para discutir e possivelmente mudar de opinião são diferentes entre esses dois extremos."

Kennedy levanta dúvidas sobre mortes

O surto de sarampo em curso na Pensilvânia reacendeu o debate político nos EUA.

Após o departamento estadual de saúde anunciar as duas primeiras mortes — ambas de bebês —, Kennedy, a principal autoridade de saúde do país, usou as redes sociais para contestar pelo menos uma das mortes.

A BBC entrou em contato com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos para obter um posicionamento.

O governador democrata Josh Shapiro criticou Kennedy, dizendo que este havia informado ao principal funcionário de saúde dos EUA que ele estava espalhando informações errôneas que estavam agravando o surto.

O legista do condado de Lancaster, Stephen Diamantoni, um republicano, afirmou que um dos dois bebês morreu de ruptura do baço, e não de sarampo em si. O sarampo pode causar o aumento do baço, tornando-o mais propenso a rupturas. Vários médicos disseram que a infecção por sarampo deixou a criança vulnerável.

"Acredito que o sarampo contribuiu muito para a morte daquela criança", disse William Moss, especialista em doenças infecciosas pediátricas da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Especialistas em saúde pública afirmaram que uma série de ações tomadas por Kennedy e pelo governo Trump semearam dúvidas sobre a segurança da vacina e agravaram os surtos.

No mês passado, Trump aprovou uma ordem executiva recomendando que a vacina contra sarampo fosse dividida em três doses separadas, uma medida que os médicos consideram cara e desnecessária para uma vacina que já é segura.

"O que ele está fazendo é semear dúvidas", disse o Dr. Moss. "Ele basicamente disse que a vacina poderia ser perigosa em sua forma combinada atual."

As tensões não ajudam os especialistas que trabalham para combater a desinformação em um surto até agora implacável, disseram eles. Eles se preocupam com o início do ano letivo, que proporcionará ainda mais oportunidades para a disseminação do vírus altamente contagioso.

"Acho que vamos ter que lidar com isso por seis a doze meses. Parece que está se espalhando e acelerando", disse Weiser. "Estamos em transmissão comunitária agora. Não podemos pará-la facilmente."

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