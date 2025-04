Sarampo: uma doença do passado que voltou a ameaçar o Brasil e o mundo

Os recentes casos confirmados de sarampo no Brasil colocam em foco uma doença que é altamente contagiosa. Apesar de todos os pacientes já terem se recuperado, e de nenhuma situação de surto ter sido identificada no país, os Estados Unidos enfrentam mortes decorrentes do sarampo, o que reforça a necessidade de alertar sobre a principal medida de prevenção.

De acordo com Jessica Fernandes Ramos, infectologista e integrante do núcleo de infectologia do Hospital Sírio-Libanês, a prevenção do sarampo é realizada por meio da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), administrada em duas doses durante a infância.

Infectologista Jéssica Ramos Arquivo pessoal/ divulgação



Os primeiros sintomas, que costumam aparecer em cerca de 10 a 14 dias após a exposição ao vírus, são: febre alta, tosse seca, coriza e conjuntivite. Após alguns dias, surgem as manchas vermelhas características da doença, que começa no rosto e atrás das orelhas, espalhando-se pelo tronco, braços e pernas."É comum sentir fadiga, perda de apetite e, em alguns casos, diarreia. Em casos mais graves, o sarampo pode levar a complicações sérias, como pneumonia e encefalite, que é uma inflamação cerebral, que podem ser fatais", conta a infectologista.



Como se proteger



Os casos mais comuns de sarampo são em crianças de até 5 anos, principalmente as que ainda não completaram o esquema vacinal. "A tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é administrada em duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Adultos também devem verificar se estão vacinados, caso não tenham certeza sobre sua vacinação, consulte um profissional de saúde para verificar a necessidade da dose", alerta a médica.



No passado, o Brasil já havia eliminado o sarampo. Em 2016, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) declarou que o país estava livre da transmissão do vírus, devido a altas taxas de vacinação e campanhas eficazes. No entanto, em 2018, perdemos o status de eliminação da doença devido a surtos causados pela queda na cobertura vacinal e pela importação de casos de outros países.

"O principal motivo de doenças infecciosas como o sarampo voltarem a ser um problema é devido a queda da cobertura vacinal. Muitas pessoas deixam de se vacinar por desinformação, fake news e até dificuldades de acesso. Além disso, em viagens internacionais, o vírus pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas não imunizadas. Vale destacar que a vacinação é segura, eficaz e a única forma de evitar novos surtos. Manter a imunização em dia é essencial para proteger a todos", destaca a especialista.

