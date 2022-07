Bolívia registra caso de rubéola depois de 16 anos

A Bolívia registrou um caso de rubéola depois de 16 anos, informaram autoridades de saúde ao anunciar uma campanha massiva de vacinação a partir de agosto, nesta sexta-feira (29).



"Depois de uma série de exames (...) foi confirmado como positivo o caso de rubéola em uma paciente de 31 anos", informou Luis Suárez, dirigente do departamento amazônico de Beni (nordeste).



Segundo Suárez, a paciente está grávida e o rastreamento de seus contatos está sendo realizado, já que o vírus é transmitido através de espirros, tosse ou contato com superfícies contaminadas.



O caso foi registado em Trinidad, capital de Beni, com cerca de 166.200 habitantes.



Suárez anunciou "uma campanha massiva de vacinação" de 10 de agosto até o final do mês.



A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) declarou a Bolívia livre de rubéola em 2015, depois do último caso registrado em 2006.



Em novembro de 2021, a organização alertou que todo o continente americano corria um "alto risco" de surtos de doenças evitáveis como poliomielite, rubéola e sarampo.



A Opas fez o alerta devido à falta de vacinação de rotina pela pandemia de covid-19.



A Bolívia, com uma população de 11,5 milhões de habitantes, acumula desde o início da pandemia mais de um milhão de contágios e mais de 22 mil mortos.



O país enfrenta o pico de uma nova onda de infecções com uma média de mais de seis mil doentes por dia.