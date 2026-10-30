Livro aborda superdotação e alta sensibilidade em adultos

Chega ao mercado editorial o livro Ossos de Cristal: Alta Sensibilidade, Superdotação e o Caminho de Volta para Si - da Editora LivreArte - obra da psicóloga Luciana Zanon, que traz uma abordagem clínica e autobiográfica sobre a superdotação tardia e a alta sensibilidade em adultos, especialmente mulheres.

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O livro relata a experiência da autora, que recebeu o diagnóstico de superdotação aos 60 anos, e utiliza a autoficção poética para narrar a trajetória de “Melan”, personagem que viveu décadas mascarando sua sensibilidade até sofrer colapso neurossensorial.

Entre os dados apresentados, destaca?se que pesquisas de Elaine Aron apontam que 15?% a 20?% da população mundial possui alta sensibilidade de processamento sensorial. Estudos citados, como o de Francis Heylighen e do Gifted Development Center, mostram que características da superdotação costumam ser confundidas com TDAH, ansiedade, burnout ou transtorno de personalidade borderline.

Para as mulheres neurodivergentes, a falta de diagnóstico precoce pode gerar adaptação excessiva e vulnerabilidade a relações abusivas. Dados da ONU Mulheres indicam que uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou psicológica; a empatia elevada e a necessidade de validação aumentam o risco de permanecer em ambientes tóxicos.

A obra se divide entre narrativa literária e um “Caderno de Ecos”, apêndice interativo com perguntas de auto?exame que auxiliam o leitor a mapear pactos invisíveis da infância, desconstruir perfeccionismo e promover autorregulação emocional.

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Luciana Zanon (CRP 06/70364) é psicóloga, psicoterapeuta, mediadora de conflitos e criadora da metodologia “Mulheres em Faces”. Formada em Psicologia e Administração, possui pós?graduações em Psicologia Transpessoal e Constelação Sistêmica. Ossos de Cristal será distribuído nas livrarias da Vila e na Amazon a partir da data de lançamento.