Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo de 2026

Mais de três décadas depois de conquistar o público como o médico John Carter, de Plantão Médico, Noah Wyle voltou a ganhar destaque nas páginas da revista norte-americana People. Desta vez, o ator foi escolhido como o homem mais sexy do mundo de 2026.

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A homenagem, no entanto, pegou o artista de surpresa. Ao receber a notícia, Wyle chegou a desconfiar de que tudo não passasse de uma brincadeira, já que nunca havia considerado a possibilidade de receber o título.

"Achei que fosse uma brincadeira — jamais imaginei que receberia essa honra", contou o ator.

Quem ajudou Wyle a aceitar a escolha foi sua mulher, Sara, que encontrou na personalidade e na dedicação dele à família motivos suficientes para justificar o reconhecimento. Segundo o artista, ela considerou que a homenagem poderia valorizar características que vão além da aparência.

"Ela acha que sou um bom sujeito e que o tipo de pessoa que sou, o tipo de pai que sou, o tipo de marido que sou, merece ser divulgado", relatou.

A reação da esposa acabou convencendo o ator, que também brincou com a satisfação dela diante da escolha da revista:"Pensei: 'Ok, se você diz'."

Wyle acrescentou que "ela ficou muito satisfeita por isso refletir positivamente no gosto dela".

De Plantão Médico a The Pitt

A relação de Noah Wyle com as edições especiais da People começou ainda na década de 1990, quando o ator ganhou projeção internacional ao interpretar o Dr. John Carter no drama hospitalar Plantão Médico (E.R.).

Na época, ele dividiu uma capa dedicada aos homens mais atraentes da série com os colegas George Clooney, Eriq La Salle e Anthony Edwards. A publicação reuniu os quatro atores em uma edição especial intitulada Homens Sexy de Plantão Médico, aproveitando a popularidade do elenco.

O novo reconhecimento acompanha outra fase de destaque na carreira de Wyle. Em 2026, sua atuação em The Pitt lhe rendeu o Emmy de melhor ator em série dramática, enquanto a produção também conquistou o prêmio de melhor série de drama.

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