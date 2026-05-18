Estrela do calendário romano dos 'padres sexy' nunca foi padre

Seu rosto sorri em todas as bancas de jornal de Roma na capa do onipresente calendário dos "padres sexy" vendido aos turistas, mas Giovanni Galizia nunca foi um homem da Igreja.

Em uma entrevista publicada nesta segunda-feira (18) no jornal La Repubblica, este instrutor de comissários de bordo, agora com 39 anos, contou que se vestiu de padre por diversão durante uma sessão de fotos quando tinha 17 anos.

"Não vejo nada de sexy naquela foto... não há nada de sensual nela", disse Galizia ao jornal sobre a imagem que aparece no "Calendário Romano", o calendário anual que apresenta a foto de um suposto padre para cada mês.

Hoje, disse ele, "o tempo passou, e isso se nota". "O que posso garantir é que nunca fui padre", afirmou Galizia, acrescentando que outros supostos padres também podem não ser padres de fato.

Inúmeros turistas compram o calendário, que custa mais de 10 euros (pouco mais de 50 reais), como lembrança da visita à sede da Igreja Católica, onde nem todos os clérigos são tão bonitos quanto Galizia.

Em 2004, ele conheceu um fotógrafo que queria retratar diversas cidades italianas por meio de fotos: "Veneza com gondoleiros e Roma com padres".

"Em certo momento, ele me perguntou se eu queria participar. Era uma brincadeira; eu tinha tudo preparado", inclusive as vestes sacerdotais, contou Galizia.

A foto foi tirada em Palermo e "ele nunca me pediu um único euro" por ela, observou.

Galizia explicou que, embora seu rosto seja famoso em Roma, pode passar despercebido em outros lugares. Amigos que visitam a capital italiana "sempre me enviam uma foto do calendário", contou.

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