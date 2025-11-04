Jonathan Bailey é eleito 'homem mais sexy do mundo' pela People

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O ator britânico Jonathan Bailey, conhecido por seus papéis em “Bridgerton” e no recente sucesso de bilheteria “Wicked”, foi eleito o “Sexiest Man Alive” de 2025 pela revista People. A escolha se destaca por celebrar um homem abertamente gay, gerando um debate imediato sobre representatividade e a evolução dos padrões de masculinidade.

Sucedendo John Krasinski (2024), Bailey se junta a uma lista que, tradicionalmente, celebra um ideal específico de homem, muitas vezes associado a uma imagem heteronormativa. Sua nomeação sinaliza uma mudança cultural importante, reconhecendo que o apelo vai além de convenções ultrapassadas.

Quem é Jonathan Bailey

Jonathan Bailey começou no teatro aos 7 anos, e sua paixão pela atuação o levou a papéis de destaque. Em 2019, ele venceu o prêmio Olivier, o mais importante do teatro britânico, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, por sua atuação no musical “Company”.

Com uma carreira em ascensão, o ator conquistou o público global como o visconde Anthony Bridgerton. Sua popularidade cresceu ainda mais com o lançamento de “Wicked”, onde interpreta o príncipe Fiyero, e de “Jurassic World - Recomeço”, dando vida ao Dr. Henry Loomis. A visibilidade o colocou em uma posição de destaque na indústria do entretenimento.

Além de ator, Jonathan toca clarinete e chegou a participar de várias músicas da trilha sonora de Jurassic World, incluindo o solo em que seu personagem toca o Titanossauro. Ele também é um forte defensor da representatividade LGBTQIA+ na indústria do entretenimento e co-fundador da The Shameless Fund, uma organização de caridade que apoia a comunidade queer.

Um novo padrão de masculinidade

A decisão da revista sugere que a definição de “sexy” está se expandindo. Mais do que apenas atributos físicos, o conceito agora parece abraçar qualidades como carisma, talento e, principalmente, a autenticidade de viver abertamente sua identidade. A escolha reflete uma sociedade que valoriza cada vez mais a verdade pessoal em detrimento de papéis pré-estabelecidos.

Para a comunidade LGBTQIA+, a nomeação representa um avanço significativo em termos de visibilidade. Ver um homem gay ser celebrado como um símbolo de desejo em uma das maiores plataformas da cultura pop desafia estereótipos e envia uma poderosa mensagem de aceitação e inclusão para milhões de pessoas ao redor do mundo.

A repercussão global da notícia mostra que a escolha de Jonathan Bailey vai além de uma simples capa de revista. Ela reflete e, ao mesmo tempo, impulsiona uma conversa mais ampla sobre como a sociedade enxerga seus ídolos e o que define o apelo masculino no cenário atual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.