Wicked Brasil: Tiago Abravanel se apresentará no musical

    Tiago disse: "Fazer parte de Wicked é um presente. O musical tem uma energia única e aborda temas que dialogam com minha própria jornada artística: identidade, escolhas e o poder das conexões humanas. Estou muito feliz por integrar essa história que encanta tantas gerações". Foto: Reprodução Youtube
    Inspirado no romance de Gregory Maguire, com músicas de Stephen Schwartz, "Wicked" estreou em 2003 no Gershwin Theatre, na Broadway. O elenco original contou com Idina Menzel como Elphaba e Kristin Chenoweth como Glinda. A produção conquistou três prêmios Tony e um Grammy, e, em 2023, alcançou a marca de quarto espetáculo com mais tempo em cartaz na história da Broadway. Foto: Divulgação
    O espetáculo revela os segredos da Terra de Oz e conta a origem da Bruxa Má do Oeste, Elphaba, e Glinda, a Boa, enquanto leva o público a refletir sobre quem, afinal, pode ser considerado vilão ou herói. Foto: Reprodução Instagram /@wickedbrasil
    O musical chegou ao Brasil em março de 2016, no Teatro Renault, em São Paulo, em uma montagem réplica da Broadway. A produção teve Myra Ruiz como Elphaba e Fabi Bang como Glinda. Foto: Reprodução Youtube / Cena Musical
    Com o sucesso da primeira temporada, “Wicked” voltou ao Brasil em março de 2023 em uma montagem não-réplica no Teatro Santander, trazendo novamente Myra Ruiz e Fabi Bang nos papéis principais, sob a direção de John Stefaniuk. Foto: Reprodução Youtube /Cena Musical
    Essa montagem, inclusive, se tornou oficialmente licenciada. Isso permite que qualquer produtora mundial adquira os direitos dessa concepção artística brasileira e a reproduza em seus palcos, e a primeira aplicação desse licenciamento ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes. Foto: Reprodução Instagram /@myra_ruiz
    No final de 2024, estreou nos cinemas o filme de "Wicked", com Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda. Foto: Divulgação
    Myra Ruiz e Fabi Bang dublaram as personagens na versão brasileira e repetirão o trabalho na continuação, prevista para novembro de 2025. Foto: Reprodução Instagram /@myra_ruiz e @fabibang
    Impulsionado pelo sucesso do filme e pela nova geração de fãs, "Wicked" retornou aos palcos brasileiros em sua terceira montagem, não-réplica, em 2025. A produção estreou em 20 de março no Teatro Renault, com Myra Ruiz e Fabi Bang novamente como protagonistas, acompanhadas por Karin Hils, Hypólyto e Luisa Bresser. A temporada apresentou novos cenários, figurinos e efeitos especiais. Foto: Reprodução Youtube /Cena Musical
    Conhecidas pelo sucesso em “Wicked”, Myra Ruiz e Fabi Bang estão entre as principais estrelas do teatro musical brasileiro. Myra iniciou sua carreira em 2012 com “Mamma Mia!” e participou de montagens como “Fame”, “Nas Alturas”, “Shrek O Musical”, “Evita”, “Rent”, “Matilda” e “Legalmente Loira”. Foto: Reprodução Instagram /@myra_ruiz
    Já Fabi, começou sua trajetória no teatro em 2005, atuou em produções como “O Fantasma da Ópera", "Miss Saigon", “Cats”, “A Pequena Sereia”, “Matilda” e “Cabaret”. Foto: Reprodução Instagram /@fabibang
    Fabi ganhou, inclusive, o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musical em 2016 pela sua interpretação como Glinda em "Wicked". Esse prêmio é considerado um dos mais prestigiosos do teatro musical brasileiro. Também foi indicada a mesma categoria em 2024 por sua atuação como Sally Bowles em "Cabaret". Foto: Reprodução Youtube
    A amizade entre as duas é um dos pilares do sucesso do musical no Brasil. Elas se conheceram durante as audições para “Wicked” e mantêm uma relação de cumplicidade que se estende para além dos palcos. Myra é madrinha da filha de Fabi, Isabel, nascida em 2019. Foto: Reprodução Instagram /@fabibang
    Juntas, criaram no YouTube um canal chamado "Apenas Existindo" e se apresentaram em diversos shows, como em "Desafiando a Amizade", “Baile das Bruxas” e “Receitas Para Um Natal Feliz”. Foto: Reprodução Instagram /@myra_ruiz
    Em 2023, participaram do programa “Conversa com o Bial” da TV Globo a fim de divulgar “Wicked” e falar sobre o sucesso do musical no Brasil. Foto: Reprodução Globoplay
    Em suas vidas pessoais, Fabi foi casada com o produtor musical Rique Azevedo, com quem teve Isabel, e mantém relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldflus. Foto: Reprodução Instagram /@fabibang
    Myra namora com o ator Fabrizio Gorziza, com quem trabalhou em "Matilda", desde 2024. Foto: Reprodução Instagram /@myra_ruiz
