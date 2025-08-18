Atores de ‘Jurassic Park’ que já morreram

A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: Domínio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: "A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez". Foto: Divulgação