Morre Peter Watkins, diretor vencedor do Oscar de melhor documentário

Morreu na última quinta-feira (30/10), em Bourganeuf, na França, um dia após completar 90 anos, o diretor inglês Peter Watkins. Pioneiro do drama documental, ele venceu o Oscar de melhor documentário em 1967 por "O jogo da guerra", de 1966.

Watkins começou a trabalhar na BBC aos 27 anos, mesma época em que produziu um filme sobre a Batalha de Culloden, que opôs o governo britânico e os rebeldes jacobitas em 1746. O longa chamou atenção pelo seu senso de realismo e pela utilização de técnicas jornalísticas contemporâneas e atores amadores.

Mais tarde, em 1966, lançou "O jogo da guerra", sobre um ataque nuclear a Cantuária, no Reino Unido. O filme teve sua exibição na TV cancelada por ser considerado "muito assustador". À época, o crítico de cinema americano Roger Ebert escreveu que as cenas do longa eram "certamente as mais assustadoras já filmadas".

Mesmo tendo vencido o Oscar no ano seguinte, "O jogo da guerra", só foi televisionado nove anos depois, em 1985, no aniversário de 40 anos do ataque a Hiroshima.

Essa rusga com a BBC forçou Watkins a procurar outras formas e lugares de trabalho. Em 1971, filmou nos EUA "Punishment Park", outro drama documental, semelhante a "Jogos vorazes", em que manifestantes contra a guerra do Vietnã são presos e enviados ao deserto da Califórnia para ser perseguidos pela Guarda Nacional.

Cinebiografias

Watkins também produziu algumas cinebiografias, como a do pintor Edvard Munch, lançada em 1973, e a do dramaturgo escandinavo August Strindberg, de 1994. Fez também o documentário "A jornada", sobre a percepção das pessoas comuns sobre as armas nucleares; até hoje, o filme é considerado o mais longo já feito, com 873 minutos, ou pouco mais de 14 horas e meia.

O último trabalho de Watkins foi o longa "La commune", de 345 minutos, sobre a revolta operária de Paris em 1871. O filme foi lançado no Museu d'Orsay em março de 2000, posteriormente sendo transmitido também na televisão. O diretor, casado duas vezes, deixa dois filhos, Patrick e Gérard Watkins.