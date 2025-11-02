Morre a produtora Rossana Decelso, aos 67 anos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Morreu neste domingo (02/11), aos 67 anos, a cantora e produtora Rossana Decelso, que atuou como empresária de Zeca Baleiro e Vander Lee. A causa da morte, que aconteceu em São Paulo, ainda não foi divulgada pela família. No momento, o corpo se encontra em procedimento de liberação e translado para sua terra natal, Belo Horizonte, e o velório deve acontecer nesta segunda-feira (03/11).

Rossana nasceu em 13 de dezembro de 1957 e fez faculdade de fisioterapia. A paixão pela música, entretanto, falou mais alto, e ela passou a alimentar o desejo de investir em uma carreira artística. Na década de 1980, conheceu o cantor maranhense Zeca Baleiro, de quem se tornou amiga e produtora. Desse encontro também surgiu o Selo Saravá Discos.

Como cantora, iniciou sua carreira musical nos bares e festivais de Minas Gerais e gravou os álbuns “Mandando Bala”, no qual interpreta canções de Zeca Baleiro, e “Não Tenha Medo Não”, além de vários singles.

Repercussão

Ao Estado de Minas, o jornalista e escritor Kiko Ferreira contou que conheceu Rossana e Zeca Baleiro quando o cantor morou em Belo Horizonte. Mesmo quando ela se mudou para São Paulo para seguir a carreira de empresária, mantiveram contato. Entre as memórias estão os almoços na Savassi, região central da capital mineira, acompanhados de boa conversa. O escritor ainda revela que seu atual momento artístico como letrista se deve à influência da amiga.

Entre os principais traços da empresária, Ferreira destaca o bom humor: “Toda vez que a gente se encontrava, era como se tivéssemos nos visto no dia anterior. Rossana era uma fã do bom humor, mas, ao mesmo tempo, como profissional, ela era muito séria. É uma figura especial para mim, vai fazer muita falta”.

Nas redes sociais, Zeca lamentou a perda prematura e revelou que tinham um projeto conjunto em curso. “Depois de gravar meu primeiro disco, eu a chamei para vir morar em São Paulo, ser minha sócia e empresária da minha carreira. Fui criticado pela gravadora pela minha ‘aposta’ numa ‘iniciante’. Queriam que eu assinasse com algum agente veterano. Mas banquei a aposta e não me arrependi. Rossana foi uma grande parceira e entusiasta; tivemos uma troca muito rica e fértil”, escreveu.

O produtor e multi-instrumentista Rogério Delayon também prestou sua homenagem, declarando que Rossana tinha um olhar diferenciado para a música e o dom de descobrir talentos: “Considero-a uma das grandes empresárias do show business brasileiro. Rossana foi uma das principais responsáveis por eu ser o artista que sou hoje”.

Chico Lobo escreveu que a produtora era movida pelo respeito, admiração e sensibilidade. “Sua partida deixa um vazio grande e uma saudade imensa”, lamentou.