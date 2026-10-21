Hospital Ana Costa amplia pronto atendimento em Cubatão

O Hospital Ana Costa, da Rede Total Care, inaugurou nesta sexta?feira (16) um pronto?atendimento ampliado e modernizado em Cubatão, na Avenida Nove de Abril, 1601, após investimento de cerca de R$ 10?milhões. A nova unidade conta com 1.700?m² de área construída, reunindo cinco consultórios, 12 ambulatórios, pronto?socorro adulto e infantil, além de salas de medicação e observação.

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“A ampliação da unidade de Cubatão traduz uma visão de cuidado que combina infraestrutura, tecnologia e excelência assistencial”, afirmou Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care.

Com capacidade estimada para 10 mil atendimentos mensais, o serviço concentra-se em casos de baixa e média complexidade nas áreas de clínica médica e pediatria. “Contar com o Ana Costa em Cubatão significa oferecer à população uma estrutura mais ampla, mantendo uma equipe e um padrão de atendimento já conhecidos na região. Em situações de urgência, estar perto faz diferença”, disse José Donizete Camilo, diretor regional da Rede Total Care.

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Os pacientes são atendidos segundo classificação de risco, que prioriza casos mais graves independentemente da ordem de chegada. Quando necessário, os casos de alta complexidade são encaminhados ao Hospital Ana Costa, em Santos.