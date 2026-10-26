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RISCO AMBIENTAL

Grande BH: caminhão carregado de óleo tomba e bloqueia BR-262

Carga pode atingir mananciais de água que abastecem Mateus Leme, na Região Metropolitana

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/10/2026 14:54 - atualizado em 26/10/2026 15:02

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Veículo estava carregado de óleo vegetal que corre risco de atingir mananciais de água que abastecem a cidade
Veículo estava carregado de óleo vegetal que corre risco de atingir mananciais de água que abastecem a cidade crédito: CBMMG

Um caminhão tombou na BR-262, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/10). A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos, sem previsão para liberação.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h30, na altura do Km 372. O veículo estava carregado de óleo vegetal.

Três viaturas foram empenhadas no destombamento do caminhão. O motorista não se feriu. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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De acordo com os bombeiros, devido a quantidade de óleo vegetal, 15 litros derramados, há preocupação ambiental, já que o líquido pode ter contato com mananciais que abastecem a cidade. 

Por causa disso, os militares acionaram o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) para verificar possíveis danos ao ambiente e à saúde púbilica. A empresa responsável pela carga foi acionda.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi chamada e está no local organizando o trânsito. Segundo a corporação, houve interdição total no sentido Araxá, sem previsão de liberação.

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