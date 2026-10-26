Grande BH: caminhão carregado de óleo tomba e bloqueia BR-262
Carga pode atingir mananciais de água que abastecem Mateus Leme, na Região Metropolitana
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Um caminhão tombou na BR-262, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (26/10). A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos, sem previsão para liberação.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h30, na altura do Km 372. O veículo estava carregado de óleo vegetal.
Três viaturas foram empenhadas no destombamento do caminhão. O motorista não se feriu. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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De acordo com os bombeiros, devido a quantidade de óleo vegetal, 15 litros derramados, há preocupação ambiental, já que o líquido pode ter contato com mananciais que abastecem a cidade.
Por causa disso, os militares acionaram o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) para verificar possíveis danos ao ambiente e à saúde púbilica. A empresa responsável pela carga foi acionda.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi chamada e está no local organizando o trânsito. Segundo a corporação, houve interdição total no sentido Araxá, sem previsão de liberação.