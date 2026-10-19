Procura por proteína e creatina impulsiona formatos 2 em 1

A proteína ganhou espaço na rotina alimentar do brasileiro, e a creatina acompanha o mesmo ritmo. Levantamento da Scanntech em parceria com a McKinsey mostra que, entre janeiro e outubro de 2025, as vendas de whey protein no varejo alimentar brasileiro cresceram 124% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as de creatina avançaram 89%. No mesmo intervalo, cereais, iogurtes e leites saborizados com adição de proteína também registraram alta.

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O movimento acompanha uma tendência global. Segundo a Euromonitor International, alimentos, bebidas e suplementos com alto teor de proteína somaram mais de US$ 3 trilhões em vendas no varejo em 2025, e a demanda por proteína deve crescer 11% entre 2024 e 2029. No Brasil, a categoria de alimentos com proteína adicionada movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano e teve alta de 12% no faturamento no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados da Worldpanel by Numerator citados pelo MilkPoint.

Parte dessa demanda está ligada à popularização dos medicamentos da classe GLP-1, utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Um posicionamento conjunto do American College of Lifestyle Medicine, da American Society for Nutrition, da Obesity Medicine Association e da Obesity Society, publicado em 2025, aponta que no estudo clínico STEP 1, 38% do peso perdido pelos participantes correspondeu a massa magra. O documento também destaca que o baixo consumo de proteína, decorrente da redução do apetite, pode contribuir para a perda muscular.

Proteína e creatina na mesma porção

Com proteína e creatina entre as categorias que mais crescem no varejo, fabricantes ampliam a oferta de produtos 2 em 1, que reúnem os dois nutrientes em uma única formulação. A proposta é simplificar a rotina de quem consome os dois suplementos diariamente, com uma só dose e sem a necessidade de preparar e ingerir cada produto separadamente.

A combinação também acompanha um novo momento do consumidor. A suplementação, antes restrita principalmente a atletas e praticantes de atividade física, passou a fazer parte da rotina de um público mais amplo, que busca incluir mais proteína na alimentação do dia a dia e valoriza a praticidade no consumo.

Formatos mais leves ampliam as ocasiões de consumo

Além da composição, o formato dos suplementos também passa por mudanças. Nos Estados Unidos, as bebidas proteicas prontas para consumo movimentaram cerca de US$ 6,5 bilhões nas 52 semanas encerradas em abril de 2026, alta de 7,5% em relação ao período anterior, segundo dados da SPINS publicados pela BevNET. Entre as apostas do setor estão as bebidas proteicas translúcidas, que permitem sabores frutados e uma textura próxima à de um suco. No Brasil, bebidas desse tipo já chegaram ao varejo, e o formato vem sendo apontado como uma alternativa mais leve aos shakes cremosos.

Indústria nacional aposta na combinação em formato de suco

Na Atlhetica Nutrition®, fabricante de suplementos com sede em Matão (SP) e mais de 25 anos de atuação, as duas tendências se reúnem no CLEAR JUICE 100% PROTEIN W/ CREATINE. O produto combina, em uma porção de 40 g, 27 g de proteína hidrolisada de carne bovina e 3 g de creatina monohidratada. De acordo com a tabela nutricional, a porção não contém açúcares nem gorduras. A bebida tem aparência translúcida e textura semelhante à de um suco, e está disponível nos sabores limonada, suco de laranja, maracujá e frutas vermelhas.

A escolha da proteína de origem bovina, em vez da proteína do soro do leite, acompanha o movimento de diversificação das fontes proteicas observado no setor. Segundo a empresa, o formato também considera consumidores que fazem uso de medicamentos da classe GLP-1 e que, com o apetite reduzido, encontram dificuldade em consumir bebidas mais densas.

"A procura por proteína e por creatina cresce ao mesmo tempo, e muitas pessoas já consomem os dois suplementos separadamente. Reunir proteína e creatina em uma única dose, em um formato mais leve, facilita a inclusão desses nutrientes na rotina", afirma Ricardo de Angelis, fundador e CEO da Atlhetica Nutrition®.

Segundo o executivo, o desenvolvimento do produto partiu da observação desse hábito de consumo. "O formato de suco permite que a proteína seja consumida em diferentes momentos do dia, e não apenas no pós-treino, o que amplia as ocasiões de consumo da categoria", completa.

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Com a demanda por proteína e creatina em expansão e a diversificação das fontes proteicas, a indústria de suplementação amplia a oferta de produtos que reúnem mais de um nutriente na mesma formulação e de formatos alternativos ao shake tradicional, em resposta à busca do consumidor por praticidade no consumo diário.