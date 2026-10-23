Creator Economy cresce e eleva peso da landing page

A Creator Economy registra expansão acelerada no Brasil e reforça a importância da página de captura como ponto de conversão. Segundo estudo da FGV Comunicação Rio com apoio da Hotmart, o número de trabalhos diretos e indiretos gerados pelo setor cresceu 30% nos últimos 12 meses em relação à edição anterior da pesquisa, ultrapassando 389 mil ocupações.

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Entre os criadores entrevistados, 42% têm a venda de produtos digitais como principal fonte de renda; nesses casos, o retorno em faturamento fica 154% acima do observado nos demais. O tráfego pago costuma desembocar em uma landing page: quando a página não converte, o investimento em mídia se dilui antes da venda.

O consumo de conteúdo digital acompanha o movimento. Análise do CensoEAD.BR 2024 da ABED mostra que, em 2023, a educação a distância concentrou 66,36% dos ingressantes na graduação — 3.314.402 matrículas a distância frente a 1.679.790 presenciais. Em 2024, conforme o Censo da Educação Superior do Inep, as matrículas EAD na graduação (5.189.391, ou 50,7%) superaram as presenciais pela primeira vez.

No varejo, a Pesquisa Anual de Comércio do IBGE aponta que 9,9% da receita veio de vendas pela internet em 2024; a FecomercioSP estima que o e-commerce brasileiro faturou R$ 295,6 bilhões em 2025, alta de 20% ante 2024. Em paralelo, cursos on-line do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)? somaram 2,4 milhões de matrículas em 2025, com 82 mil no tema de IA para pequenos negócios — sinal de demanda por ferramentas digitais no dia a dia do empreendedor.

Nesse cenário, a otimização da taxa de conversão (CRO) deixa de ser um detalhe técnico. O mercado global de software de CRO é estimado em cerca de US$ 1,7 bilhão em 2025, com projeção de US$ 5,0 bilhões até 2035 e crescimento anual composto próximo de 11,6%; o segmento de testes A/B concentra cerca de 39% da participação. O modelo clássico — dividir o público meio a meio e esperar o resultado — esbarra no custo do clique e na escassez de times que montem experimentos à mão.

Publicação do E-Commerce Brasil descreve a transição do A/B pontual para experimentação contínua assistida por inteligência artificial, com geração de hipóteses, variantes e redistribuição de tráfego ao longo do ciclo. O mesmo estudo Hotmart/FGV indica que 55% dos produtores e coprodutores já usam IA em alguma tarefa de criação, sobretudo imagens e texto. Um dos primeiros alvos recorrentes nesse tipo de experimento é a headline da landing page.

É nesse cruzamento entre infoproduto, tráfego pago e automação que surge no Brasil a Crowthy, SaaS de testes A/B automatizados voltado a quem vende conhecimento em plataformas de checkout de infoproduto, com destaque para a Hotmart. A ferramenta instala uma tag JavaScript na landing page, usa IA para propor variações a testar e mede sucesso pela venda ou lead no checkout via webhook, sem alterar o fluxo de pagamento. Um motor estatístico redistribui o tráfego em direção à versão que converte mais, de modo que a página passe a refletir o que foi validado. Segundo a empresa, o cliente aprova as propostas antes de publicá-las.

"Medir a conversão pela venda no checkout, e não só pelo clique, muda o que o teste A/B consegue provar sobre o desperdício de mídia", afirma Dan Mark Printes, fundador da Crowthy.

O desenho responde a um problema recorrente do segmento: ferramentas nacionais e globais de experimentação cobrem e-commerce e apps de forma ampla, enquanto o material editorial sobre testes A/B no Brasil ainda fala pouco de A/B atrelado à venda real de infoproduto. A Crowthy não altera o checkout da plataforma; a variação vencedora permanece aplicada como baseline da página após o experimento, segundo a descrição pública do produto. O tratamento de dados de visitantes segue a política de privacidade da empresa.

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Com ocupações da Creator Economy em alta, matrículas digitais superando as presenciais e o e-commerce batendo recordes de faturamento, a pressão sobre a taxa de conversão da landing page tende a aumentar. A combinação de testes A/B automatizados, propostas geradas por IA e decisão baseada em venda no checkout ilustra como o mercado de CRO busca reduzir a dependência do experimento manual 50/50 — sem dispensar o julgamento humano sobre o que entra no ar.