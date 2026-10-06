De Pouso Alegre ao Brasil: um encontro pela cidadania

A participação de Alzira Fernanda Brasil no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), em Brasília, também foi marcada por uma reunião de especial significado para sua trajetória na educação legislativa e na formação cidadã.

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Durante o evento, Alzira esteve com o vereador Dr. Edson, de Pouso Alegre (MG), que presidiu a Câmara Municipal em 2025, e com Ana Beatriz, assessora parlamentar. O encontro aproximou trajetórias conectadas pela valorização do Legislativo municipal como espaço de educação, cidadania, inovação e transformação social.

A ligação com Pouso Alegre tem um significado especial. Foi no âmbito da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, que nasceu a Constituição em Miúdos, iniciativa que tornou princípios, direitos e deveres constitucionais mais acessíveis, especialmente para crianças e jovens.

A história começou em 2014, a partir de uma conversa entre Madu Macedo, então diretora da Escola do Legislativo, e Florian Madruga, então presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL). O desafio era traduzir a Constituição para uma linguagem capaz de dialogar com as novas gerações. A ideia ganhou forma e, em 2015, a Constituição em Miúdos foi lançada nacionalmente.

A trajetória da publicação está profundamente ligada a Madu Macedo, idealizadora e autora da obra, cuja atuação ajudou a transformar uma experiência nascida no Legislativo municipal em referência nacional de educação cidadã. Com o passar dos anos, o projeto ganhou dimensão nacional por meio da atuação conjunta de Pouso Alegre, da ABEL e do Senado Federal, alcançando centenas de municípios brasileiros.

Para Alzira, atualmente Embaixadora da Constituição em Miúdos, essa relação começou muito antes do título.

Como diretora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Paracatu, ela utilizou a Constituição em Miúdos na formação dos estudantes da primeira edição do Parlamento Jovem realizada no município, em 2020. Naquele ano, mesmo diante das limitações impostas pela pandemia, cerca de 30 estudantes participaram das atividades desenvolvidas no município.

“Minha relação com a Constituição em Miúdos vem de muito antes do título de Embaixadora. Quando estive à frente da Escola do Legislativo de Paracatu e realizamos a primeira edição do Parlamento Jovem no município, em 2020, esse conhecimento já estava sendo levado aos nossos jovens. Hoje, poder contribuir para ampliar o alcance dessa iniciativa pelo Brasil torna essa trajetória ainda mais especial”, destaca Alzira.

Nesse contexto, o encontro com Dr. Edson ganhou um significado que ultrapassou o registro entre participantes de um evento nacional. Vereador de Pouso Alegre e ex-presidente da Câmara, ele representa uma instituição cuja história se tornou referência em educação legislativa e que demonstrou como iniciativas construídas no âmbito municipal podem alcançar dimensão nacional.

“Foi uma alegria encontrar o Dr. Edson e a Ana Beatriz em Brasília. Pouso Alegre ocupa um lugar muito especial na educação legislativa brasileira. Encontrá-los justamente em um evento que discute o futuro das Câmaras Municipais foi também uma oportunidade de celebrar essa história e pensar em tudo o que ainda podemos construir”, afirma.

Alzira também faz questão de reconhecer a contribuição de Madu Macedo para essa trajetória.

“Tenho profunda admiração pela Madu e pelo legado que ela construiu. A Constituição em Miúdos mostra a força de uma ideia quando existe propósito e generosidade no compartilhamento do conhecimento. Uma iniciativa que nasceu dentro de uma Câmara Municipal hoje ajuda a formar cidadãos em todo o Brasil.”

Essa relação com a publicação também passou a fazer parte das atividades de Alzira fora de Paracatu. Em suas palestras e encontros com legislativos pelo Brasil, ela leva exemplares da Constituição em Miúdos para distribuir aos participantes, especialmente vereadores, servidores e profissionais ligados às Câmaras Municipais.

A iniciativa busca manter o conhecimento em circulação e levá-lo a novas cidades. Para Alzira, entregar uma publicação a um vereador pode representar o início de uma nova experiência de educação cidadã em seu município.

“Cada exemplar pode iniciar uma nova história. Um vereador pode levá-lo para sua Câmara, apresentar à Escola do Legislativo, aos servidores, às crianças e aos jovens de sua cidade. Quando o conhecimento circula, ele deixa de pertencer a um lugar e passa a transformar muitos outros.”

O encontro aconteceu durante um evento no qual Alzira participou da programação da UVB abordando Inteligência Estratégica e Futuro do Legislativo, com reflexões sobre os desafios das Câmaras Municipais diante das transformações tecnológicas, institucionais e sociais.

Com cerca de 20 anos de atuação no Legislativo municipal, sua trajetória reúne experiências em tecnologia, estratégia, governança, inovação, desenvolvimento institucional e educação legislativa. A direção da Escola do Legislativo de Paracatu, a realização da primeira edição do Parlamento Jovem no município em 2020 e sua atual atuação como Embaixadora da Constituição em Miúdos fazem parte de uma trajetória dedicada ao compartilhamento do conhecimento e ao fortalecimento do Poder Legislativo.

Assim, o encontro de Alzira Fernanda Brasil, Dr. Edson e Ana Beatriz, em Brasília, acabou simbolizando uma conexão que atravessa cidades e diferentes momentos dessa história.

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De Pouso Alegre, onde nasceu a Constituição em Miúdos, a Paracatu, onde a publicação foi utilizada na formação dos jovens do Parlamento Jovem em 2020, e dali para encontros com vereadores de diferentes regiões do país, o conhecimento continua circulando. Uma história que demonstra a força do Legislativo municipal quando boas ideias são preservadas, compartilhadas e transformadas em caminhos para a cidadania.