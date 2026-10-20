Desafio de matemática: calcule a distância entre os pontos em 50 segundos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O desafio propõe calcular a distância direta entre o ponto A, onde fica uma casa, e o ponto E, onde está uma pessoa. A imagem apresenta segmentos que conectam os pontos A, B, C, D e E com quatro medidas indicadas, além de ângulos retos. A tarefa exige determinar a linha reta representada pelo segmento pontilhado vermelho em um limite de 50 segundos.

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O desafio propõe o cálculo da distância direta entre a casa (ponto A) e a pessoa (ponto E), ilustrando um problema de geometria Imagem ilustrativa gerada por IA

A atividade estimula o raciocínio geométrico útil em áreas como arquitetura, construção e navegação. Conforme a citação de Euclides, “Não há caminho real para a geometria." O enigma exercita a observação de linhas horizontais e verticais, a identificação de triângulos retângulos e a decomposição de elementos visuais complexos em partes simples.

O tempo de resposta aponta características do processo de raciocínio:

resultado rápido e correto: demonstra capacidade analítica e raciocínio lógico apurado;

resultado encontrado após reflexão: revela estruturação das etapas e verificação do cálculo;

resultado incorreto ou não encontrado: funciona como exercício para aprimorar a precisão e o método.

Passo a passo da resolução

A solução dispensa a soma de todos os comprimentos do trajeto. O procedimento correto utiliza a criação mental de um triângulo retângulo baseado nos eixos horizontal e vertical.

A primeira etapa consiste em descobrir a distância horizontal total. Os segmentos horizontais AB, com 7 metros, e CD, com 5 metros, seguem no mesmo sentido. O deslocamento horizontal totaliza:

7 + 5 = 12 metros

A segunda etapa define a diferença de altura entre os pontos. O trecho BC desce 8 metros verticalmente do ponto B até o ponto C, enquanto o segmento DE sobe 3 metros do ponto D até o ponto E. A variação vertical equivale a:

8 ? 3 = 5 metros

Com as medidas perpendiculares de 12 metros e 5 metros definidas, aplica-se o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa AE equivale à soma dos quadrados dos outros dois lados:

AE² = 12² + 5²

AE² = 144 + 25

AE² = 169

AE = ?169

AE = 13 metros

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A distância direta entre o ponto A e o ponto E mede 13 metros, formando o conhecido triângulo retângulo de lados 5, 12 e 13.