Desafio de matemática: calcule a distância entre os pontos em 50 segundos
Teste sua lógica e raciocínio com este enigma visual intrigante; descubra como aplicar a geometria básica para encontrar a resposta em tempo recorde
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O desafio propõe calcular a distância direta entre o ponto A, onde fica uma casa, e o ponto E, onde está uma pessoa. A imagem apresenta segmentos que conectam os pontos A, B, C, D e E com quatro medidas indicadas, além de ângulos retos. A tarefa exige determinar a linha reta representada pelo segmento pontilhado vermelho em um limite de 50 segundos.
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A atividade estimula o raciocínio geométrico útil em áreas como arquitetura, construção e navegação. Conforme a citação de Euclides, “Não há caminho real para a geometria." O enigma exercita a observação de linhas horizontais e verticais, a identificação de triângulos retângulos e a decomposição de elementos visuais complexos em partes simples.
O tempo de resposta aponta características do processo de raciocínio:
resultado rápido e correto: demonstra capacidade analítica e raciocínio lógico apurado;
resultado encontrado após reflexão: revela estruturação das etapas e verificação do cálculo;
resultado incorreto ou não encontrado: funciona como exercício para aprimorar a precisão e o método.
Passo a passo da resolução
A solução dispensa a soma de todos os comprimentos do trajeto. O procedimento correto utiliza a criação mental de um triângulo retângulo baseado nos eixos horizontal e vertical.
A primeira etapa consiste em descobrir a distância horizontal total. Os segmentos horizontais AB, com 7 metros, e CD, com 5 metros, seguem no mesmo sentido. O deslocamento horizontal totaliza:
7 + 5 = 12 metros
A segunda etapa define a diferença de altura entre os pontos. O trecho BC desce 8 metros verticalmente do ponto B até o ponto C, enquanto o segmento DE sobe 3 metros do ponto D até o ponto E. A variação vertical equivale a:
8 ? 3 = 5 metros
Com as medidas perpendiculares de 12 metros e 5 metros definidas, aplica-se o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa AE equivale à soma dos quadrados dos outros dois lados:
AE² = 12² + 5²
AE² = 144 + 25
AE² = 169
AE = ?169
AE = 13 metros
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A distância direta entre o ponto A e o ponto E mede 13 metros, formando o conhecido triângulo retângulo de lados 5, 12 e 13.