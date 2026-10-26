Fornos de tijolos mais limpos reduzem poluição e gasto com combustível, mas uma pesquisa em Bangladesh revela quem fica de fora dos ganhos com as melhorias

Mudanças operacionais simples nas olarias tradicionais de Bangladesh conseguem reduzir a poluição, economizar combustível e elevar a qualidade dos tijolos. Contudo, esses avanços de produtividade e lucro não melhoraram as condições dos trabalhadores, segundo pesquisa com participação de Nina Brooks, professora da Escola de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade de Michigan.

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Bangladesh ocupa o posto de quarto maior produtor mundial de tijolos. Cerca de 8 mil fornos tradicionais fornecem mais de 90% do consumo interno. A atividade emite carbono e material particulado fino, o PM2,5, poluente ligado a mortes prematuras globais, das quais 32% ocorrem no sul da Ásia.

Ajustes operacionais e ganhos econômicos

O estudo introduziu modificações simples: alimentação contínua de carvão, alteração no empilhamento de tijolos para circulação de ar e redução da perda de calor. As medidas não exigiram compra de maquinário novo nem substituição dos fornos.

Resultados publicados na revista "Science" apontaram que as unidades que adotaram as práticas diminuíram o consumo de energia em cerca de 23%. As emissões de dióxido de carbono e de PM2,5 caíram aproximadamente 20%. Os custos de combustível recuaram 9,6% e a fabricação de tijolos de alta qualidade subiu 8,1%.

Manutenção de condições precárias

Um estudo complementar publicado na "Proceedings of the National Academy of Sciences" investigou 246 fornos na divisão de Khulna e ouviu 1.442 trabalhadores. Setenta por cento declararam falta de equipamentos de proteção individual e 71% não tinham contrato formal.

Em quase metade das olarias, pelo menos um em cada seis operários atendia à definição de tráfico humano do Departamento de Estado americano. O trabalho infantil apareceu em mais de 70% dos locais avaliados. Mesmo com a alta na rentabilidade, os ganhos não geraram aumentos de salários ou benefícios à saúde dos empregados.

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A equipe de pesquisadores passou a testar medidas voltadas diretamente aos trabalhadores em Khulna. As recomendações incluem fornecimento de máscaras para trituradores de carvão, óculos e calçados para operadores do fogo, proteção de cabeça para transportadores, além de água potável e áreas de descanso com sombra.