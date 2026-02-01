Crescimento firme rumo ao retorno à capacidade total

Com investimentos de R$ 13,8 bilhões previstos para alcançar 100% da capacidade até 2029, a Samarco consolida sua retomada operacional, encerrando 2025 com o maior volume de produção desde a retomada de suas atividades, totalizando 15,11 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. O resultado projeta a companhia como a terceira maior exportadora de pelotas do mercado transoceânico, reafirmando sua posição estratégica no setor siderúrgico global. Ao longo do ano, a produção foi escoada em 140 navios pelo terminal portuário de Ubu (ES), atendendo siderúrgicas em todos os continentes. No acumulado desde dezembro de 2020, quando retomou as operações, a mineradora já soma mais de 50,5 milhões de toneladas produzidas. Outro marco histórico foi atingido em outubro do ano passado: 500 milhões de toneladas embarcadas desde o início de sua história, em 1977. Para Rodrigo Vilela, presidente da Samarco, os números de 2025 refletem a capacidade de resiliência da empresa. “Concluímos etapas estruturantes, dobramos nossa capacidade produtiva e avançamos de forma consistente e decisiva no processo de reparação”, afirma o executivo, destacando que a empresa se prepara para um novo ciclo de crescimento seguro. Atualmente operando com 60% de sua capacidade instalada, a Samarco tem um plano robusto para atingir 100% de operação até 2028 na unidade de Germano (MG) e até 2029 em Ubu (ES). Para isso, foram aprovados investimentos destinados à revitalização de plantas, ampliação de sistemas de filtragem e modernização de equipamentos.

Meio ambiente

A Usiminas fechou o ano de 2025 com um investimento superior a R$ 500 milhões dedicado exclusivamente a investimentos ambientais. A estratégia, focada na modernização de processos e no rigor operacional, trouxe reflexos diretos para a qualidade do ar em Ipatinga: a siderúrgica registrou uma redução de 50% nos chamados “eventos relevantes” — emissões visíveis que costumam gerar incômodo à população. Segundo a empresa, o resultado é fruto de um reforço na manutenção preventiva e da adoção de novas tecnologias de controle. “Investimos em planejamento, manutenção e disciplina operacional para garantir mais estabilidade nos processos. A redução dos eventos relevantes é fruto de um esforço consistente das equipes e mostra que a evolução ambiental acontece no dia a dia da usina”, avalia Lucas Lima, diretor de Segurança e Meio Ambiente da Usiminas.

Apoio produtivo

Para estimular o aumento da produtividade e faturamento dos pequenos negócios, por meio da inovação em produtos, serviços ou processos, o Sebrae Minas está com 450 vagas para o Programa ALI Produtividade nas cidades de Belo Horizonte (200), Contagem (125), Curvelo (25), Desterro de Entre Rios e Entre Rios de Minas (25), Ouro Branco e Lafaiete (25), Pompeu (25) e Sete Lagoas (25). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas agências de atendimento do Sebrae Minas ou pelo site sebrae.mg/ali. O programa oferece um diagnóstico gratuito e personalizado do negócio, identificando gargalos, oportunidades de melhoria e caminhos para o aumento da eficiência. Em Minas Gerais, o ALI Produtividade já atendeu cerca de seis mil pequenos negócios, em 2025. No último ciclo avaliado, as empresas participantes registraram crescimento médio de 11,8% no faturamento e 31% na produtividade, comprovando a eficácia da metodologia do Sebrae Minas.

Ação no social

O Mart Minas, que celebra 25 anos agora em 2026, comemora uma marca histórica: a destinação de R$ 14 milhões em ações sociais no ano passado. O investimento beneficiou diretamente mais de 5 milhões de pessoas e deu suporte a 275 instituições em todo o estado. O montante é composto por diversas frentes de atuação. A maior fatia, somando mais de R$ 10 milhões, foi viabilizada via leis de incentivo, patrocínios diretos e recursos próprios, impactando 204 instituições. Já o engajamento dos clientes no programa troco solidário resultou no repasse de R$ 3,08 milhões para 71 entidades assistenciais, auxiliando 1,24 milhão de pessoas. Através do programa Mesa Brasil, a rede varejista doou mais de 382 milhões de toneladas de alimentos.O Mart Minas inicia o ano de seu aniversário com um plano agressivo de expansão, prevendo a inauguração de oito novas lojas apenas no primeiro trimestre.

Biomassa

Enquanto a Feira da Indústria Moveleira de Ubá e Região (Femur), realizada na semana passada, movimenta novos negócios para o setor, uma parceria estratégica tem garantido um destino sustentável para os resíduos dessa produção. A InterCement Brasil, uma das líderes na produção de cimento no país, consolidou o uso das sobras da indústria moveleira como fonte de energia alternativa em sua fábrica de Ijaci (MG), localizada a cerca de 200km do polo de Ubá. A prática, conhecida como coprocessamento, substitui combustíveis fósseis nos fornos de cimento por biomassa. Segundo a companhia, são processadas atualmente cerca de 7 mil toneladas por ano de materiais como serragem, madeira usada e cavacos (foto). O impacto ambiental é direto: a iniciativa evita a emissão de 10 mil toneladas de CO2 anualmente. “Além de dar um destino nobre a resíduos que antes eram passivo ambiental, ainda movimentamos a economia local com geração de renda na cadeia de compra e transporte”, explica Cristiano Ferreira, gerente de Coprocessamento da InterCement.

7.196

empregos formais foram gerados pela indústria mineira em 2025. Os números do Caged, compilados pela Fiemg, mostram um recuo da ordem de 80% em relação a 2024

