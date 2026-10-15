Lançamento do eM Client 11: uma alternativa poderosa ao Outlook com liberdade de IA e produtividade da próxima geração

A eM Client, desenvolvedora de um aplicativo de produtividade e e-mail usado por milhões em todo o mundo, anunciou hoje o eM Client 11, seu lançamento mais significativo até o momento. Combinando capacidades poderosas de IA, extensas melhorias de produtividade e ampla compatibilidade com e-mail, a nova versão oferece uma alternativa moderna e independente ao Microsoft Outlook.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014069710/pt/

eM Client 11 main window

Produtividade alimentada por IA sem se prender a um fornecedor

O eM Client 11 apresenta um assistente de IA integrado que ajuda os usuários a pesquisar, resumir, organizar e gerenciar e-mails usando linguagem natural. Entre os recursos adicionais incluem redação personalizada realizada por IA, que se adapta aos estilos de comunicação individuais, respostas rápidas sensíveis ao contexto, detecção automática de tarefas e eventos, e regras de e-mail orientada por IA.

Diferente das soluções conectadas a um único ecossistema de IA, o eM Client 11 apoia o traga sua própria chave (BYOK, Bring Your Own Key), permitindo que as pessoas jurídicas e físicas se conectem aos fornecedores e modelos de IA compatíveis da sua escolha.

O lançamento também introduz apoio ao protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol), permitindo que assistentes e agentes de IA externos acessem, com segurança, conteúdo relevante de e-mails e executem ações compatíveis. Isso permite que o e-mail seja parte de fluxos de trabalho mais amplos impulsionados por IA que conectam vários aplicativos e serviços.

Uma alternativa flexível ao Microsoft Outlook

O eM Client 11 oferece maior flexibilidade sem precisar de mudanças à sua infraestrutura existente de e-mail.

Com suporte aos padrões abertos como IMAP, CalDAV e CardDAV, bem como Microsoft Exchange (via EWS ou Microsoft Graph) e as contas Google, o eM Client permite que as organizações escolham sua infraestrutura de e-mail independentemente do seu cliente de e-mail.

Essa interoperabilidade permite que as empresas adotem o eM Client enquanto continuam usando o Microsoft 365 ou o Google Workspace, evitando migrações desnecessárias de infraestrutura e reduzindo a vinculação a um único fornecedor.

"Com o eM Client 11, estamos repensando o que um cliente de e-mail moderno deveria fazer", afirmou Michal Bürger, CEO e cofundador da eM Client. "A IA deve fazer com que as pessoas fiquem mais produtivas sem vinculá-las a um fornecedor ou ecossistema em particular. Acreditamos que os usuários merecem ferramentas poderosas, liberdade de escolha e controle total da sua experiência de e-mail".

Mais produtividade, menos tempo administrando e-mails

Além da IA, o eM Client 11 apresenta uma poderosa paleta de comandos, fixação de mensagens, automação avançada de e-mails, interfaces reformuladas e melhor funcionalidade de calendários.

As principais melhorias técnicas incluem suporte a ARM nativo e eM Sync, permitindo sincronização segura de configurações de aplicativos em dispositivos com criptografia de ponta a ponta.

Juntas, essas melhorias fazem do eM Client uma solução atraente para profissionais, usuários avançados e organizações que buscam uma plataforma de produtividade abrangente.

Disponibilidade

O eM Client 11 já está disponível para Windows e Mac, com aplicativos complementares para Android e iOS. Opções de licença gratuita e paga estão disponíveis para pessoas físicas e jurídicas.

Saiba mais em https://www.emclient.com.

Sobre a eM Client

A eM Client é uma empresa de software que desenvolve soluções de produtividade e e-mail usadas por milhões no mundo todo. Seus aplicativos reúnem e-mail, calendários, contatos, tarefas, notas e bate-papo, com um foco em produtividade, interoperabilidade, privacidade e escolha do usuário.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014069710/pt/

Assessoria de imprensa

E-mail: burger@emclient.com

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