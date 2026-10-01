IFF lança o AQUASCENT™: tecnologia avançada de fragrâncias à base de água

A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias, saúde e biociências, apresentou hoje o AQUASCENT™, um novo veículo vegano à base d'água para fragrâncias finas. Elaborado a partir de uma fórmula exclusiva com materiais biodegradáveis, o AQUASCENT™ proporciona aos consumidores melhor desempenho olfativo e clareza visual, ao mesmo tempo em que possibilita uma abordagem mais sustentável para o transporte do produto.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929476850/pt/

AQUASCENT™ is IFF's new water-based fragrance carrier technology that maintains visual clarity while supporting fragrance loads from 10% to up to 25%, compared with up to 15% for most comparable systems.

“AQUASCENT™ reflete nosso investimento contínuo em novas tecnologias e formatos de fragrâncias que criam experiências olfativas envolventes, ao mesmo tempo em que apoiam o foco crescente do setor em sustentabilidade”, disse Sabrya Meflah, presidente da divisão de Fragrâncias Finas da IFF Scent. “Essa tecnologia demonstra nossa ambição de estabelecer um novo padrão para a forma como as fragrâncias são criadas, distribuídas e vivenciadas.”

AQUASCENT™ faz parte da plataforma Science of Performance da IFF, que se concentra em soluções que aprimoram o desempenho das fragrâncias ao moldar a forma como o aroma é distribuído e vivenciado ao longo do tempo. O mercado de fragrâncias à base de água continua crescendo à medida que marcas líderes lançam novos produtos à base de água e os consumidores adotam novos formatos e experiências olfativas. Dados de monitoramento da Web da IFF mostram que as pesquisas mundiais no Google por “perfumes à base de água” aumentaram 18% no acumulado do ano, enquanto conteúdos relacionados no TikTok já geraram mais de 15 milhões de visualizações.

O AQUASCENT™ suporta concentrações de fragrâncias entre 10% e 25%, enquanto a maioria dos sistemas similares suporta até 15%. Alcançar esse nível de concentração em formulações à base d'água pode ser desafiador, pois os óleos de fragrância tendem a tornar os produtos opacos quando misturados à água. O AQUASCENT™ supera esse problema, mantendo a transparência e permitindo que as marcas criem fragrâncias de alto desempenho visualmente claras.

Dessa forma, as marcas de perfumes podem oferecer a durabilidade e a elegância visual que os consumidores associam a produtos de perfumaria de alta qualidade. Desenvolvida sem a adição intencional de etanol, conservantes ou silicone, essa tecnologia possui uma fórmula não pegajosa com propriedades hidratantes comprovadas, proporcionando uma agradável sensação de conforto na pele.

A AQUASCENT™ também oferece uma abordagem mais eficiente para o transporte. Sua tecnologia pode ser fornecida apenas como concentrado, de modo que as marcas de fragrâncias adicionem água durante a produção final, evitando o transporte da fórmula como um todo. Com o objetivo de reduzir o volume e o peso do material enviado, esse formato compacto pode ajudar a diminuir as emissões de CO 2 decorrentes do transporte.

“A AQUASCENT™ aborda as fragrâncias à base d'água como um sistema completo de perfumaria fina, equilibrando desempenho olfativo e clareza visual. Além disso, apresenta um formato concentrado, projetado para um transporte eficiente”, afirmou Fatimata Dembele-Kuntzmann, gerente técnica sênior da IFF Scent. “Para as marcas, isso representa a oportunidade de adotar um formato de fragrância em ascensão, sem abrir mão das qualidades que definem a experiência da perfumaria fina.”

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Na IFF (NYSE: IFF), usamos a ciência, a criatividade e a paixão para criar alegria. Líder global em sabores, fragrâncias e biociências, inovamos para o futuro. Todos os dias, entregamos soluções sustentáveis e pioneiras, que valorizam os produtos de que as pessoas gostam, promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e enriquecendo a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Judith Gross, vice-presidente de Comunicação e Branding da IFF Scent

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