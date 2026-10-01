Solo Network é escolhida integradora de tecnologia de 2026

A Solo Network – uma das maiores integradoras de tecnologia e provedora de serviços gerenciados do país – foi escolhida Integradora do ano no prêmio Infor Channel Destaques de TIC 2026, realizado pela revista Infor Channel, em cerimônia realizada no dia 23 de setembro, em São Paulo (SP).

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A Solo foi escolhida por indicação dos distribuidores e fabricantes entrevistados pela publicação, e a premiação reconhece a empresa como a melhor Integradora de TI, independente da região, maturidade da operação e canal de venda.

O prêmio Infor Channel Destaques de TIC 2026 está em sua nona edição e reconhece executivos, fabricantes e distribuidores que se destacaram no mercado brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), ao longo do período de 2025/2026. A premiação considera fatores como inovação, desempenho, relevância de mercado, relacionamento com o ecossistema de canais e contribuição para o desenvolvimento do setor.

Segundo João Paulo Costa Pereira, CEO da Solo Network, o prêmio atesta o trabalho realizado há mais de duas décadas e a recente transformação construída em três frentes de crescimento: Infraestrutura e Cloud, por meio da modernização dos ambientes de TI; Cibersegurança, com a proteção dos negócios diante de ameaças cada vez mais complexas; e Dados e IA, que transforma informação em decisão e resultado.

“A conquista nos enche de orgulho, porque a indicação veio de distribuidores e fabricantes que acompanham nossa trajetória de perto e reconhecem o trabalho feito para integrar tecnologias de ponta, a expertise em serviços gerenciados e a integração com ecossistemas críticos de TI com qualidade na entrega”, avalia Pereira.

A conquista do prêmio Infor Channel Destaques de TIC 2026 se soma a outros objetivos alcançados neste ano. Desde abril, a Solo Iron, vertical de cibersegurança da Solo Network, é uma das duas únicas empresas brasileiras a fazer parte da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), um ecossistema de empresas de desenvolvimento de software e parceiros de serviços de segurança que integraram suas soluções à tecnologia Microsoft Security para oferecer melhor defesa aos clientes. No início do ano, a Solo Iron foi reconhecida no 66º lugar do ranking global MSSP Alert Top 250, que reúne os provedores de serviços gerenciados de segurança (MSSPs) mais relevantes do mundo.

A Solo Network tem parcerias com os maiores fabricantes no setor de tecnologia como Microsoft, Google, Adobe, Monday, Kaspersky, KnowBe4, Check Point, Proofpoint, Veeam, Fortinet, Akamai, Axur, entre outros. As parcerias não estão limitadas aos fabricantes e desenvolvedores de software. A Solo também é parceira da Envolve, que atua na entrega de soluções de infraestrutura para datacenters,?e da AIG Seguros para oferecer um pacote de serviços e seguro de cibersegurança.?

Sobre a Solo Network????

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