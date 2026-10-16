Restaurante Pacato celebra 5 anos com presença de grandes chefs do país

A celebração de cinco anos do restaurante Pacato, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, vai ser em dose dupla. No próximo domingo (18/10), dez chefs vão se encontrar para mais uma edição do Sem Reserva, em que os clientes comem pequenas porções especiais em recipientes descartáveis na calçada do restaurante.

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Desta vez, os pratos serão servidos a partir de determinados horários. Às 14h, quando começa o Sem Reserva, Cláudia Krauspenhar, chef e proprietária do K.sa Restaurante, em Curitiba, se une a Rubens Catarina, chef que teve passagem por casas estreladas na Europa e pelo comando da operação do grupo D.O.M., no serviço do oyster bar. Trios de ostras (R$ 42) do Paraná e de Santa Catarina serão disponibilizados neste momento.

A partir das 14h30, a chef Bruna Martins, do Birosca e Gata Gorda, ambos em Belo Horizonte, serve um ssam (espécie de trouxinha) de barriga de porco (R$ 44); e Felipe Rameh, que assina o menu do Tragaluz em Tiradentes e do Lagar, na cidade histórica e em BH, apresenta o seu tempurá de quiabo (R$ 38).

Ainda nesse turno, Daniel Duarte, chef executivo do Pacato, prepara um frango frito com chantili de milho, taioba, vinagrete de milho e molho de mostarda com melaço (R$ 38); Elia Schramm, do Babbo Osteria, Francese e Jurubeba, todos no Rio de Janeiro (RJ), serve um cuscuz de cordeiro (R$ 58); Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis, Forno da Saudade e Juramento 202, em BH, assina o prato de ovo frito com presunto (R$ 40); e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, em Salvador (BA), é responsável pelo pastel de banana-da-terra com queijo, doce de leite, canela e açúcar.

Depois das 16h30, é a vez de Caio Soter, chef do Pacato servir o seu bao do cerrado (R$ 38), com recheio de costelinha preguenta. E quem fecha a noite é Fabrício Lemos, também do restaurante Origem, de Salvador, com um arroz de moqueca de camarão com farofa de licuri e aioli feito na paellera (R$ 68) à partir das 18h.

A cozinha vai funcionar até 22h30, e o bar até as 22h50.

Jantar a 20 mãos

O mesmo grupo comanda, na segunda-feira (19/10), um menu degustação de cinco etapas. A experiência custa R$ 350 por pessoa (com bebidas cobradas à parte), mas já não há mais lugares disponíveis.

No primeiro tempo na noite, Cláudia Krauspenhar vai fazer uma lula com acelga na brasa e creme de castanha, e Felipe Rameh, a berinjela que serva no Lagar, restaurante com unidades em BH e em Tiradentes.

A segunda etapa tem uma entradinha francesa com pato por Elia Schramm e atum com caldo verde de Bruna Martins.

Em seguida, Daniel Duarte prepara um torresmo e Fabrício Lemos, sonho de vatapá e caldo kirimurê (feito com frutos do mar, leite de coco, etc).

O quarto tempo, assinado por Caio Soter e Henrique Gilberto tem um ravioloni de galinha com molho de fígado, frango com farce de urucum e demi-glace de quiabo, mil-folhas de frango com ora-pro-nóbis e pão de milho com mel, azeite e flores.

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A sobremesa de Lisiane Arouca, é sua receita intitulada Doce Lembrança, que une milho, queijo e amora. Rubens Catarina encerra o jantar com queijo e cogumelos.