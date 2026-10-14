Bia Ferrer apresenta exposição de stencil neon em São Paulo

A artista visual brasileira Bia Ferrer inaugura, em 24 de outubro, sua primeira exposição solo representada por uma galeria comercial. Intitulada “Authentic Portrait | O Brilho De Um Arquivo Vivo”, a mostra será realizada na O Jardim, galeria de arte, em São Paulo, e apresenta obras em stencil em cor neon sobre tela, desenvolvidas a partir de uma investigação que já reúne cerca de 7 mil retratos realizados em dez países. A curadoria é assinada por Renato Negrão.

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Iniciada em 2008, a série “Authentic Portrait | A Cara dos Lugares” nasceu do encontro da artista com pessoas de diferentes territórios, culturas e contextos urbanos. Ao longo dos anos, Bia construiu um arquivo visual que reúne rostos, gestos e identidades, transformando a fotografia em uma ferramenta de observação sobre pertencimento, comportamento humano e as formas como as cidades participam da construção das identidades coletivas.

Agora, esse arquivo ganha um novo desdobramento no projeto “O Brilho de um Arquivo Vivo”. Dessa vez, os retratos são transpostos para telas por meio do stencil e da aplicação de tinta spray. A exposição concentra-se no retrato feminino como uma presença vibrante nas metrópoles, explorando a energia e a diversidade dessas identidades por meio da cor, da repetição e da luz.

“A proposta visual dialoga com a lógica da pop art, com módulos compostos por quatro telas que apresentam variações cromáticas de uma mesma imagem. A repetição tensiona a ideia de identidade fixa, enquanto a utilização de pigmentos fluorescentes e luz negra cria uma experiência sensorial, com efeitos de suspensão e tridimensionalidade. Ao todo, serão dez imagens finais, organizadas em módulos de quatro telas cada uma”, explica a artista.

Da fotografia às ruas, das ruas à galeria

A chegada de Bia Ferrer à O Jardim representa um novo momento em uma trajetória que há mais de duas décadas transita entre fotografia, vídeo, performance, projeções e intervenções urbanas.



Nascida em 1978 e residente em São Paulo, a artista desenvolve uma pesquisa centrada na relação entre imagem, identidade e cidade. Seu trabalho já ocupou muros, fachadas e espaços públicos de São Paulo, Barcelona, Nova York e Berlim, além de integrar exposições e projetos em instituições como FIESP, Auditório Ibirapuera, MIS, Paço das Artes, Museu da Imigração e Pavilhão da Bienal.

Reconhecida por sua produção fotográfica e por sua atuação no circuito de arte urbana, Bia Ferrer recebeu o Prêmio Estímulo Fotografia da Secretaria de Cultura de São Paulo, em 2008, e foi eleita Fotógrafa Revelação Brasil pela Casa de Criadores, em 2003. Em 2009, conquistou o primeiro lugar no VII Concurso Internacional de Fotografía de la Red Mercociudades Bases, realizado em Montevidéu.

A exposição no espaço O Jardim, galeria de arte, que tem apoio da Color Art, marca, portanto, a continuidade de uma investigação artística que nasceu do contato direto com as ruas e com as pessoas e que agora encontra nas telas um novo campo de experimentação.



Sobre Bia Ferrer

Bia Ferrer é artista visual brasileira, nascida em 1978 e residente em São Paulo. Sua pesquisa articula fotografia, vídeo, performance, projeções e intervenções urbanas, investigando as relações entre imagem, identidade, comportamento humano e cidade. Ao longo de sua trajetória, realizou trabalhos em diferentes países e participou de exposições e projetos em instituições como FIESP, MIS, Paço das Artes, Auditório Ibirapuera e Pavilhão da Bienal. É autora de séries como “Authentic Portrait | A Cara dos Lugares”, “Insustentáveis”, “Histórias Perdidas” e “Lust Nights”.



Serviço:

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Exposição: Authentic Portrait | O Brilho De Um Arquivo Vivo

Artista: Bia Ferrer

Técnica: Stencil neon sobre tela

Curadoria: Renato Negrão

Local: O Jardim, galeria de arte

Abertura: 24 de outubro de 2026

Endereço: Rua Ilansa, 185, Mooca - São Paulo (SP)

Horário: 15h - 20h

Período de visitação: 24/10 a 21/11

Dias e horários de visitação: de terça-feira a sábado, das 13h às 20h

Assessoria de imprensa: Cris Primi – Cel.: (11) 99664-8117