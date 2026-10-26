Mestres do samba comandam oficinas gratuitas de percussão em BH

Mestres de bateria do samba de Belo Horizonte conduzirão oficinas gratuitas de percussão para com ritmistas com experiências nos instrumentos. As atividades serão realizadas entre terça-feira (27/10) e quinta-feira (29/10), das 19h às 22h, em três locais da capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário on-line.

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A programação terá início nesta terça-feira (27/10), com condução do mestre Semente, no Campo do Inconfidência, no Bairro Concórdia, na Região Noroeste. Na quarta-feira (28/10), o mestre Pequeno conduz a oficina na Escola de Samba Unidos dos Guaranys, no Bairro São Cristóvão, também na Região Noroeste. Na quinta (29/10), o Mestre Beleu ministra a atividade na Escola de Samba Cidade Jardim, no Conjunto Santa Maria, na Região Centro-Sul da capital mineira.

As oficinas são direcionadas para ritmistas de escolas de samba e blocos carnavalescos de Belo Horizonte e de outros municípios. Para participar, é necessário ter experiência prévia em percussão, possuir o próprio instrumento e ter disponibilidade para comparecer às atividades. São contemplados surdos de primeira, segunda ou terceira, caixa, repinique, tamborim e chocalho.

As aulas terão conteúdos teóricos e práticos sobre percussão, história e memória do samba de Belo Horizonte, incluindo sambas-enredo e compositores históricos da capital. A iniciativa é promovida pela Casulo Cidadania e pelo Coletivo de Sambistas Mestre Conga, com o objetivo de preservar e transmitir os saberes tradicionais das baterias das escolas de samba.

Este primeiro bloco integra um projeto que prevê a realização de 15 oficinas gratuitas, com até 1.500 vagas, além da produção de um minidocumentário e de um aulão final com os participantes. As ações estão previstas para ocorrer até o início de janeiro de 2027.

Serviço:

Oficinas de Baterias de Escolas de Samba de BH: Tradição e Prática — 1º bloco de oficinas

Inscrições: abertas para ritmistas interessados em participar das oficinas.

Quem pode participar: ritmistas de escolas de samba e blocos carnavalescos de Belo Horizonte e de outros municípios, com experiência prévia em percussão, instrumento próprio e disponibilidade para participar das oficinas.

Instrumentos contemplados: surdo de 1ª, 2ª ou 3ª, caixa, repinique, tamborim e chocalho.

Oficina 1: Terça-feira (27/10)

Conduzida por: Mestre Semente

Local: Campo do Inconfidência - Rua Jundiaí, nº 289, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte.

Horário: 19h às 22h

Oficina 2: Quarta-feira (28/10)

Conduzida por: Mestre Pequeno

Local: Associação Recreativa Escola de Samba Unidos dos Guaranys - Rua Araribá, nº 285, no bairro São Cristóvão, Belo Horizonte/MG.

Horário: 19h às 22h

Oficina 3: Quinta-feira (29/10)

Conduzida por: Mestre Beleu

Local: G.R.E.S. Cidade Jardim - Rua do Mercado, nº 47, Conjunto Santa Maria, em Belo Horizonte/MG.

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Horário: 19h às 22h