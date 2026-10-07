Marca do Sul de Minas explica o que observar antes de comprar uma semijoia

Na compra de uma semijoia, a escolha costuma ser guiada pelo desenho e pelo brilho da vitrine. São os detalhes menos visíveis, porém, que indicam se a peça vai resistir ao uso. A quantidade de metal precioso aplicada sobre a base, a forma como o banho foi feito e as condições de garantia dizem mais sobre a durabilidade do que a aparência no primeiro dia.

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Fundada em 1988 no Sul de Minas, a Rahra trabalha com garantia de até 10 anos, com prazo que muda de acordo com a peça. A lógica adotada pela marca ajuda a montar um roteiro para quem quer comprar com mais segurança.

Comece pela composição

Toda semijoia parte de uma base metálica que recebe, por processo galvânico, uma camada de ouro ou prata. É essa camada que mantém a cor e protege a peça. Quando ela é mais fina, ou simplesmente não existe, como costuma acontecer na bijuteria, o desgaste aparece mais rápido. Perguntar ao vendedor sobre o banho e a quantidade de ouro aplicada é o primeiro passo.

Thomas Coelho, diretor de produto da Rahra, aponta onde está a diferença. “A cliente vê o brilho no balcão, mas o que define se a peça vai durar está no banho. É ali que a gente concentra a maior parte do cuidado do processo”, afirma.

Garantia como sinal de confiança

O prazo de garantia também ajuda a medir a qualidade. Na Rahra, ele acompanha a composição: quanto maior a quantidade de ouro, mais longo o prazo, que pode chegar a 10 anos. Se aparecer um desgaste coberto, a cliente leva a peça a uma loja e recebe outra nova.

Segundo o diretor, esse compromisso muda a forma de avaliar o preço. “Uma peça mais barata que precisa ser trocada em poucos meses acaba saindo cara. Quando a cliente sabe que a peça tem garantia de anos, ela passa a enxergar aquilo como um investimento”, diz.

Procure saber onde a peça foi banhada

A procedência do banho é outro ponto a observar. Na Rahra, o banho das peças é feito em galvânica própria, em Limeira (SP), sem terceirização. A cidade abriga todas as etapas da cadeia produtiva de semijoias e responde por quase 70% da produção nacional de joias folheadas, segundo dissertação de mestrado da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

“Se o banho fosse feito fora, eu não teria como garantir a qualidade de cada lote. Com a galvânica própria, a gente acompanha o processo inteiro e consegue assumir um prazo longo de garantia com segurança”, explica Thomas.

Design e tendência sem abrir mão da durabilidade

A qualidade técnica não precisa vir separada do apelo de moda. Na Rahra, uma profissional da empresa baseada na China acompanha tendências e seleciona peças, que depois chegam ao Brasil para o banho em Limeira. Desde janeiro de 2026, cada campanha da marca também traz um look completo de design autoral, exclusivo da Rahra.

O portfólio inclui peças em prata, semijoias banhadas a ouro e uma linha de berloques em aço com coleções licenciadas pela Warner Bros. Para a consumidora, a combinação permite escolher pelo estilo sem deixar de olhar para os critérios que indicam quanto tempo a peça vai durar.

Um roteiro para a próxima compra

Antes de levar a peça, vale conferir três pontos: o tipo de banho e a quantidade de ouro, o prazo e as condições da garantia e quem responde pelo processo de fabricação. Depois da compra, alguns hábitos preservam o investimento, como evitar contato direto com perfume, cremes e produtos de limpeza e guardar cada peça separada, longe da umidade.

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“A garantia cobre o que é da nossa responsabilidade, mas o cuidado no dia a dia faz a peça durar ainda mais”, conclui o diretor.