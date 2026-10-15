FlightSafety International entregará novo simulador de voo completo do Embraer E190-E2 à Azul Brazilian Airlines

A FlightSafety International Inc. (FSI), empresa líder global em treinamento aeronáutico e tecnologia de simulação, anunciou hoje um acordo com a Azul Brazilian Airlines para o projeto e a fabricação de um novo simulador de voo completo de nível D do Embraer E190-300 (E190-E2). Prevista para o final de 2027, a entrega do simulador ampliará as capacidades de treinamento de pilotos da Azul em seu centro de treinamento em Campinas, São Paulo, Brasil.

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“Nossa parceria com a Azul reflete o compromisso mútuo de promover avanços no treinamento e na segurança da aviação”, afirmou Michele Posey, vice-presidente executiva de Vendas da FlightSafety International. “Esse novo simulador proporcionará aos pilotos da Azul um ambiente de treinamento altamente realista, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais e preparando-os para as exigências das operações de voo comercial.”

“Esse novo simulador representa mais um investimento importante na excelência operacional e na estratégia de crescimento de longo prazo da Azul. A expansão de nossas capacidades de treinamento garante que continuemos preparando nossos pilotos sob os mais altos padrões, ao mesmo tempo em que apoiamos a evolução da nossa frota de E2. Combinando tecnologia avançada, treinamento de nível internacional e uma forte cultura de segurança, reforçamos nosso compromisso em oferecer a experiência segura, confiável e acolhedora que nossos clientes esperam da Azul”, afirmou Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul.

A Azul possui a maior frota de Embraer E2 do Brasil, com 50 aeronaves E195-E2 em operação. Essas aeronaves de última geração desempenham um papel fundamental na estratégia de rede da companhia, pois combinam maior eficiência de combustível, menores emissões e mais conforto para os clientes. O novo simulador apoiará o desenvolvimento contínuo de suas tripulações à medida que a Azul expande e moderniza suas operações.

Há mais de três décadas, a FSI apoia o treinamento para aeronaves da Embraer por meio do desenvolvimento de tecnologia avançada de simulação. Até o momento, a empresa já projetou e fabricou mais de 120 simuladores de aeronaves da Embraer, incluindo simuladores de voo completos e dispositivos de treinamento, que estão em operação nas Américas, Ásia, Europa, África e Austrália.

O acordo baseia-se no investimento contínuo da FSI em treinamento e simulação para a aviação comercial, incluindo seus planos recentemente anunciados de adquirir a Commercial Training Solutions, empresa do grupo Acron Technologies. Ainda sujeita a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento, a aquisição ampliará a capacidade de fabricação de simuladores da FSI e sua presença global na área de treinamento, fortalecendo sua capacidade de atender companhias aéreas de todas as partes do mundo.

Sobre a FlightSafety International Inc.

A FlightSafety International é a principal empresa profissional de treinamento em aviação do mundo, além de fornecedora de simuladores de voo, sistemas visuais e visores para organizações educacionais, comerciais, governamentais e militares. Em 2026, a empresa comemora seu 75º aniversário, marcando mais de sete décadas de avanço na segurança da aviação por meio de programas rigorosos de treinamento prático oferecidos a pilotos, técnicos e outros profissionais de mais de 170 países. A FSI opera atualmente uma frota global de simuladores avançados em centros de aprendizagem e locais de treinamento em seis continentes. Para mais detalhes, acesse flightsafety.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015528565/pt/

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FSI Press Team

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