Homem reage a assalto em casa e mata um dos invasores em MG

Um homem reagiu a um assalto à própria residência e matou um dos criminosos nessa sexta-feira (30/10), na zona rural de Orizânia, na Zona da Mata mineira. A vítima havia sido rendida, amarrada e agredida por um grupo de suspeitos armados, que invadiu o imóvel para roubar.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na localidade de Córrego Grande. Os suspeitos invadiram a propriedade e renderam o morador, exigindo dinheiro e bens de valor mediante ameaças e violência.

Durante o assalto, o proprietário foi amarrado e sofreu diversas agressões, incluindo golpes, queimaduras e um disparo de arma de fogo.

Em determinado momento, o homem conseguiu se libertar e reagiu à ação dos criminosos. Houve um confronto armado, que terminou com a morte de um dos suspeitos.

Os demais envolvidos conseguiram fugir. Durante a fuga, abandonaram uma caminhonete pertencente à vítima em um açude próximo à residência.

Proprietário socorrido



O proprietário da residência foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar em Carangola, também na Zona da Mata. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Militar segue em buscas para identificar e localizar os demais envolvidos no assalto.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito morto nem sobre o número exato de participantes do crime.