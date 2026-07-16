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CRIME NA GRANDE BH

Casal é rendido em casa e ladrões levam R$ 500 mil

Três pessoas foram presas após PM e PRF trabalharem em conjunto. Além de dinheiro e joias, trio levou outros bens de valor

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/07/2026 09:30

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A Polícia Militar registrou a ocorrência em Itabirito na manhã de quinta-feira (16/4)
Polícia Militar conseguiu rastrear os envolvidos no crime a partir do veículo usado na fuga depois do roubo em Igarapé, na Grande BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um casal de empresários, de 62 e 46 anos, donos de uma loja de materiais elétricos foram rendidos dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (15/7). Eles foram amarrados com enforca-gatos e roubados no Bairro Vilarejo, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 500 mil em joias e produtos eletrônicos, além de dinheiro em espécie e transferências bancárias, mas foram presos horas depois.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o empresário, de 62, e sua esposa, de 46, retornavam do trabalho por volta das 18h45 quando o crime ocorreu. No momento em que chegavam em casa, na Avenida Rui Barbosa, foram abordados por dois homens armados e encapuzados. Um terceiro comparsa aguardava no interior de um veículo Volkswagen Polo de cor branca, que dava cobertura à ação.

Sob ameaça, o casal foi levado para dentro da casa, onde os criminosos imobilizaram as vítimas pelas mãos, além de usarem cordas para amarrar suas pernas. Enquanto reviravam a casa em busca de objetos de valor, os assaltantes perguntaram insistentemente sobre armas de fogo. O empresário negou que houvesse armas no local, mas os criminosos afirmaram ter recebido uma "fita dada" garantindo que havia armamento na casa.

Ao todo, os criminosos roubaram R$ 500 mil em joias e produtos diversos, R$ 11 mil em dinheiro que estava guardado em uma sacola; R$ 1,1 mil que estavam na carteira do empresário e fizeram várias transferências via Pix do celular do empresário sob coação. No entanto, na pressa da fuga, o trio deixou cair um papel contendo três chaves Pix usadas na ação.

Carro alugado e prisão

Depois de cometerem o assalto, os criminosos fugiram no Polo em direção à BR-381. Quando a PM foi acionada, começou as buscas e atuou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O sistema de monitoramento da PRF identificou que o carro em questão havia passado pela barreira de Betim no sentido Igarapé às 16h e, após o roubo, refez o caminho de volta, passando novamente pelo posto no sentido Belo Horizonte.

A PM localizou o proprietário do veículo, que explicou à PM que trabalha com locação e que havia alugado o carro para uma mulher de 30 anos. Ele forneceu o sinal do rastreador do veículo em tempo real aos policiais, que foram até Contagem, no Bairro Laguna.

Os policiais encontraram a autora em casa, onde estava com três filhos. O carro usado no crime estava na garagem e no local foram encontrados itens das vítimas, especialmente do homem de 62 anos. Ao todo, havia uma maleta com 18 óculos, um projetor e um celular, reconhecidos de imediato pela vítima, além de uma réplica de arma.

A mulher confessou que ia distribuir o dinheiro entre os envolvidos no roubo, entregou o próprio celular aos militares, mostrando a conversa com o autor de 32 anos, morador do Bairro Água Branca, também em Contagem. O marido da autora, suspeito de 40 anos, também estava na casa dela.

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Na casa do segundo autor, foi encontrado um relógio da vítima. Ao acessaram o celular dele, viram um vídeo que o suspeito mostrava os relógios roubados dizendo que queria ficar com um deles. Os três foram presos e o carro foi apreendido. A Polícia Civil (PC) de Contagem investiga o caso.

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