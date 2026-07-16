Casal é rendido em casa e ladrões levam R$ 500 mil

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um casal de empresários, de 62 e 46 anos, donos de uma loja de materiais elétricos foram rendidos dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (15/7). Eles foram amarrados com enforca-gatos e roubados no Bairro Vilarejo, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 500 mil em joias e produtos eletrônicos, além de dinheiro em espécie e transferências bancárias, mas foram presos horas depois.

Segundo a Polícia Militar (PM), o empresário, de 62, e sua esposa, de 46, retornavam do trabalho por volta das 18h45 quando o crime ocorreu. No momento em que chegavam em casa, na Avenida Rui Barbosa, foram abordados por dois homens armados e encapuzados. Um terceiro comparsa aguardava no interior de um veículo Volkswagen Polo de cor branca, que dava cobertura à ação.

Sob ameaça, o casal foi levado para dentro da casa, onde os criminosos imobilizaram as vítimas pelas mãos, além de usarem cordas para amarrar suas pernas. Enquanto reviravam a casa em busca de objetos de valor, os assaltantes perguntaram insistentemente sobre armas de fogo. O empresário negou que houvesse armas no local, mas os criminosos afirmaram ter recebido uma "fita dada" garantindo que havia armamento na casa.

Ao todo, os criminosos roubaram R$ 500 mil em joias e produtos diversos, R$ 11 mil em dinheiro que estava guardado em uma sacola; R$ 1,1 mil que estavam na carteira do empresário e fizeram várias transferências via Pix do celular do empresário sob coação. No entanto, na pressa da fuga, o trio deixou cair um papel contendo três chaves Pix usadas na ação.

Carro alugado e prisão

Depois de cometerem o assalto, os criminosos fugiram no Polo em direção à BR-381. Quando a PM foi acionada, começou as buscas e atuou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O sistema de monitoramento da PRF identificou que o carro em questão havia passado pela barreira de Betim no sentido Igarapé às 16h e, após o roubo, refez o caminho de volta, passando novamente pelo posto no sentido Belo Horizonte.

A PM localizou o proprietário do veículo, que explicou à PM que trabalha com locação e que havia alugado o carro para uma mulher de 30 anos. Ele forneceu o sinal do rastreador do veículo em tempo real aos policiais, que foram até Contagem, no Bairro Laguna.

Os policiais encontraram a autora em casa, onde estava com três filhos. O carro usado no crime estava na garagem e no local foram encontrados itens das vítimas, especialmente do homem de 62 anos. Ao todo, havia uma maleta com 18 óculos, um projetor e um celular, reconhecidos de imediato pela vítima, além de uma réplica de arma.

A mulher confessou que ia distribuir o dinheiro entre os envolvidos no roubo, entregou o próprio celular aos militares, mostrando a conversa com o autor de 32 anos, morador do Bairro Água Branca, também em Contagem. O marido da autora, suspeito de 40 anos, também estava na casa dela.

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Na casa do segundo autor, foi encontrado um relógio da vítima. Ao acessaram o celular dele, viram um vídeo que o suspeito mostrava os relógios roubados dizendo que queria ficar com um deles. Os três foram presos e o carro foi apreendido. A Polícia Civil (PC) de Contagem investiga o caso.

