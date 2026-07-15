Divulgação de fotos íntimas falsas de alunas geradas por IA é investigada

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um caso de criação e compartilhamento de imagens íntimas de alunas menores de idade de um colégio em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os arquivos teriam sido produzidos por ferramentas de inteligência artificial e divulgados online.

Informações preliminares apontam que adolescentes da mesma escola teriam manipulado imagens das estudantes e compartilhado em um grupo de mensagens. O caso só veio à tona após outras alunas descobrirem e acessarem o material.

A direção da instituição escolar informou que afastou preventivamente os envolvidos, abriu procedimento administrativo e oferece apoio às vítimas. Demais detalhes da ocorrência não serão divulgados por se tratar de menores de idade.

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Em nota, a PCMG informou que foi aberto procedimento investigativo para apurar os fatos e que a investigação encontra-se sob sigilo.