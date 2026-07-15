Assine
overlay
Início Gerais
crime cibernético

Divulgação de fotos íntimas falsas de alunas geradas por IA é investigada

Arquivos foram compartilhados por colegas da mesma escola de Governador Valadares em um grupo de mensagens, aponta a Polícia Civil de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/07/2026 17:59

compartilhe

SIGA
×
Carro da Polícia Civil
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a investigação sobre a divulgação de fotos íntimas corre em sigilo por se tratar de menores de idade crédito: Reprodução/PCMG

 A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um caso de criação e compartilhamento de imagens íntimas de alunas menores de idade de um colégio em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os arquivos teriam sido produzidos por ferramentas de inteligência artificial e divulgados online. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Informações preliminares apontam que adolescentes da mesma escola teriam manipulado imagens das estudantes e compartilhado em um grupo de mensagens. O caso só veio à tona após outras alunas descobrirem e acessarem o material.

A direção da instituição escolar informou que afastou preventivamente os envolvidos, abriu procedimento administrativo e oferece apoio às vítimas. Demais detalhes da ocorrência não serão divulgados por se tratar de menores de idade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a PCMG informou que foi aberto procedimento investigativo para apurar os fatos e que a investigação encontra-se sob sigilo.

Tópicos relacionados:

alunas divulgacao fotos-intimas ia menores minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay