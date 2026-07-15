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CONFUSÃO

Homem é preso depois de contratar programa de R$ 1 mil e não pagar em BH

Ele conheceu a mulher numa boate de strip e a levou para a casa. No outro dia, chamou a polícia por ela exigir pagamento para ir embora

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/07/2026 17:01 - atualizado em 15/07/2026 17:01

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A vítima relatou que trabalha na boate de strip-tease, Enigma Scotch Bar
A vítima disse que trabalha na boate de strip-tease, Enigma Scotch Bar crédito: Facebook Enigma Scotch Bar/Reprodução

Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (14/7) depois de causar uma confusão ao usufruir de um programa com uma profissional do sexo, no valor de R$ 1 mil, e não pagar.

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Esta é a versão da mulher, de 28 anos, estrangeira, natural de Lima, no Peru. Segundo ela, na noite anterior, o investigado contratou seus serviços na boate Enigma Scotch Bar, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), foi o próprio homem que chamou a guarnição. Quando os militares chegaram ao seu prédio, o acusado estava escondido no banheiro com medo de ser agredido por ela.

O suposto cliente disse que não contratou o programa nem negociou valor, e que a levou para o seu apartamento pois ela não tinha onde dormir. Quando amanheceu, o homem ligou para a polícia dizendo que a peruana se recusava a ir embora da casa. 

O investigado estava “acelerado, andando de um lado para o outro, gritando e gesticulando”, segundo a polícia, enquanto explicava o que aconteceu. Os militares disseram que ele estava visivelmente embriagado, com hálito cheirando a álcool e olhos avermelhados, com sinais de uso de drogas. 

A Polícia Civil (PCMG) relatou que o homem foi escoltado para uma delegacia para prestar depoimento e foi liberado em seguida. A corporação informou que o acusado está sendo investigado pelo crime de violação sexual mediante fraude.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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