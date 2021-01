Casal de idosos é rendido por trio que leva mais de R$ 180 mil em dinheiro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) em residência do Bairro Fabrício, em Uberaba (foto: PMMG/Divulgação)

Três homens com armas de fogo invadiram uma casa no Bairro Fabrício, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, fizeram um casal de idosos de reféns e roubaram mais de R$ 180 mil em dinheiro que estava em um cofre, além de cerca de R$ 20 mil em joias, celulares, entre outros objetos. Ninguém foi preso.

Conforme registro da PM, durante o crime, que aconteceu nesta terça-feira (19/01), o trio demonstrou conhecer bem as vidas dos moradores da casa.

Ainda segundo o registro policial, inicialmente, a dona da casa, uma idosa de 65 anos, após ouvir barulho no portão, foi abri-lo para ver o que havia ocorrido. Neste momento, foi abordada pelos três homens armados.

Em seguida, o trio entrou na casa rapidamente e acordou o proprietário, um idoso de 70 anos. A todo momento, de acordo com o registro policial, eles ameaçavam as vítimas e perguntavam pelo cofre. O idoso então entregou quantia de R$ 184 mil em dinheiro. Antes de fugirem, os indivíduos amarraram as vítimas com braçadeiras de nylon.

Para tentar identificar e prender os suspeitos, a Polícia Civil (PC) investiga o crime, de posse de informações da PM, testemunhas, entre outras. A residência não possui câmeras de segurança.