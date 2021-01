Menor que integrava dupla que aterrorizada em assaltos é preso

Assaltos foram praticados no Bairro Nazaré (foto: Reprodução/Google Street View)



Nos dois últimos meses, moradores dos bairros Nazaré, Belmonte e São Marcos viviam aterrorizados com uma dupla que vinha praticando assaltos usando uma motocicleta. Pois nesta terça-feira (19/1), um alívio. Um dos integrantes da parceria, um menor, VHFS, e a motocicleta usada nos assaltos, foram capturados.





A dupla foi surpreendida pelas motopatrulhas dos sargentos Joyce e Viana no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Jardim Vitória. Eles abandonaram a motocicleta Honda, placa GSX-6554 (que tinha queixa de furto), e pularam a mureta central, fugindo a pé.





O menor acabou esbarrando com a RP comandada pelo tenente Loredo, no Bairro Vista do Sol. Ao avistar a viatura, o menor iniciou uma corrida, na beira do Anel Rodoviário.





Uma segunda viatura, da tenente Carolina, entrou no cerco e o menor se viu sem saída. Correu então para dentro de um galpão, na Rua Cinco. Com apoio do helicóptero Pegasus, os militares fizeram uma incursão por barracos e galpões, localizando o menor escondido dentro de um barraco.



Bazar da Catira



Os produtos de roubos desta terça-feira foram abandonados, segundo o menor, durante a fuga. Mas o mais importante foi que os militares descobriram um ponto de venda de motos roubadas, conhecido entre os criminosos por Bazar da Catira.



O menor teria pago R$ 1 mil pela moto, que era roubada.





O comparsa do menor, que é maior, conhecido por “Di Lona”, está foragido. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Menores.