Imigrante valadarense é condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos

Nathália da Paixão e Emerson Jaques eram casados e moravam em Concord, New Hampshire, nos EUA (foto: Reprodução das Redes Sociais)

A condenação doEmerson Jaques Figueiredo a, nos Estados Unidos, causou perplexidade em seus amigos e nos amigos de Nathália da Paixão, com quem ele era casado. Emerson matou Nathália com golpes de faca, na frente dos filhos, em 28 de julho de 2019, na cidade de Concord, no estado de