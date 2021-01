Homem é preso por filmar adolescentes e bater em mulher, em Nova Serrana

Delegados reforçam a importância da denúncia para coibir crimes sexuais como o ocorrido em Nova Serrana (foto: Polícia Civil de MG/Divulgação)

Um homem, de 30 anos, suspeito de filmar e divulgar nas redes sociais cenas íntimas de sua enteada, de 13 anos, e da sobrinha, de 14, foi preso pela Polícia Civil em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais.





Segundo a delegada Karine Tassara Fernandes, o suspeito é também investigado por violência doméstica contra a atual companheira: “Ele possui uma extensa ficha criminal, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, furto, ameaça e lesão corporal. Diante da gravidade da denúncia e da materialidade dos crimes, entendemos pela prisão do suspeito tendo em vista o risco que essas menores estavam correndo, além do histórico de violência doméstica do suspeito e seu envolvimento no mundo do crime”.



Ela conta ainda que recentemente foi concedida medida protetiva em favor da ex-companheira do suspeito.





A delegada regional em Nova Serrana, Angelita Viane Soares, reforça a importância da denúncia para o combate de crimes contra mulheres, crianças e idosos: “Para nós, a denúncia é de extrema importância, para que possamos acolher estas vítimas e responsabilizar os autores”.





O suspeito está preso e foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.





A delegada reforça que a Polícia Civil recebe denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo “Disque Denúncia”, pelo número 181, ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher), ou ainda pelo e-mail da delegacia: delegaciademulheresnovaserrana@gmail.com.