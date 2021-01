Carro sobe no passeio e atropela idosa de 67 anos no Gutierrez, em BH

Carro sobe no passeio e atropela idosa no Bairro Gutierrez, em BH (foto: Arquivo Pessoal) idosa de 67 anos foi atropelada na calçada na manhã desta terça-feira (19/1) por um carro no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrê-la e ouviu o relato de moradores do local. Umade 67 anos foi atropelada na calçada na manhã desta terça-feira (19/1) por um carro no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrê-la e ouviu o relato de moradores do local.

Duas equipes do Bombeiro estão no local realizando os primeiros socorros à vítima, que aparentemente não apresenta ferimentos graves. Os dois que estavam dentro do veículo passam bem, embora se encontrem abalados emocionalmente.

A árvore de pequeno porte ficou sobre a vítima, mas já foi retirada. Uma ambulância do SAMU foi para o local e levará à uma unidade hospitalar a mulher que ficou ferida .



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira