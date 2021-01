Belo Horizonte terá calor e clima seco nesta terça-feira

Manhã ensolarada em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A terça-feira será de céu claro, calor e baixa umidade do ar em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A mudança em relação aos últimos dias se deve à ação de uma massa de ar seco sobre Minas Gerais. A temperatura hoje pode chegar aos 34ºC em municípios ao norte da região metropolitana de BH. No Vale do Jequitinhonha, a previsão é de 38°C à tarde.





No interior, podem ocorrer pancadas de chuva nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul. Nesta última, a temperatura mínima foi de 16,9°C em Monte Verde. A menor temperatura do estado, desta vez, foi em Viçosa. Os termômetros do município da Zona da Mata marcaram 13,8°C no início da manhã desta terça.