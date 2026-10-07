Ladrões rendem moradores e roubam casa durante manutenção de portão em BH

Três pessoas foram rendidas em um assalto a uma casa na Rua Cosmos, no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (6/10). A Polícia Militar foi acionada após os criminosos invadirem o imóvel enquanto prestadores de serviço faziam a manutenção do portão da garagem.

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Segundo o relato das vítimas e imagens captadas pelo sistema de segurança do local, os trabalhadores trocavam o motor elétrico do portão quando um Fiat de cor cinza, ocupado por quatro homens, percebeu que a entrada estava aberta e entrou na garagem.

Três dos ocupantes desceram do veículo e abordaram os trabalhadores que estavam no local. Um dos criminosos rendeu um dos prestadores de serviço e determinou que ele abrisse completamente o portão da garagem, permitindo a entrada do carro e bloqueando a saída.

Outro suspeito abordou o proprietário da residência e o colocou junto ao trabalhador. Um terceiro criminoso localizou o segundo prestador de serviço, que estava nos fundos da garagem, e também o rendeu. As três vítimas foram mantidas juntas enquanto um dos assaltantes permaneceu armado fazendo a vigilância.

Os demais criminosos entraram na residência e recolheram diversos objetos. Foram levados três celulares, R$ 11,3 mil em dinheiro, um notebook e duas televisões Samsung, de 58 e 43 polegadas.

Os assaltantes também levaram um veículo Renault Kangoo, da equipe de manutenção, e um Chevrolet, de cor prata, pertencente à família. A PM realizou buscas na tentativa de localizar os veículos e os suspeitos.

Um dos automóveis chegou a ser identificado pelo sistema de rastreamento na região da Rua José Cândido da Silveira, mas a localização foi perdida posteriormente. Os militares também tentaram acompanhar a localização dos celulares das vítimas, mas não conseguiram manter o rastreamento.

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Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia da Região Sul, onde deverá ser investigado pela Polícia Civil