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MORTE EM OPERAÇÃO

Homem reage a mandado, aponta revólver para PMs e acaba morto

Polícia Militar instaurou procedimento para apurar o caso que aconteceu em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, no último dia 7

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/09/2026 09:30

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Homem aponta arma para policiais e morre baleado durante operação no interior de Minas
Homem aponta arma para policiais e morre baleado durante operação no interior de Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 35 anos morreu baleado por policiais militares durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã dessa segunda-feira (7/9), em Itapecerica, Centro-Oeste de Minas.

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Segundo a versão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem teria reagido à abordagem e apontado um revólver em direção aos militares.

A corporação afirma que os policiais determinaram que ele largasse a arma, mas a ordem não teria sido obedecida. Diante da suposta ameaça, os militares efetuaram disparos contra o homem.

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Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas morreu na instituição médica. Conforme a PM, um revólver calibre .32, com a numeração raspada e cinco munições, foi apreendido. Durante as buscas no imóvel, os policiais também encontraram uma pedra de crack e um cigarro de maconha.

Tumulto durante ocorrência

Ainda segundo a Polícia Militar, familiares e outras pessoas se envolveram em um tumulto durante a ocorrência.

A corporação informou que precisou utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo, incluindo granadas de efeito moral, para controlar a situação.

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A Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta. 

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