Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro”

Sobre a carreira, Otávio foi questionado por Patrícia Poeta se se sente mais confortável na comédia ou se o desconforto e os desafios seriam parte do segredo para uma trajetória bem-sucedida. "Eu sou um ator, antes de mais nada", respondeu o artista, que também afirmou buscar grandes projetos e desafios, seja no drama, na comédia ou em qualquer outro gênero. Foto: Reprodução Youtube