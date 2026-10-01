Celebridades e TV
Otávio Müller fala sobre filhos, enteado e carreira no “Encontro”
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Durante a atração, o programa exibiu um recado de Rômulo, que também é ator, em homenagem ao padrasto. No vídeo, ele destacou a importância de Otávio em sua vida e afirmou ter muito orgulho da relação entre os dois, marcada por amor, admiração e respeito, além de destacar que a profissão contribuiu para aproximá-los ainda mais ao longo dos anos. Foto: Reprodução TV Globo
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Sobre a carreira, Otávio foi questionado por Patrícia Poeta se se sente mais confortável na comédia ou se o desconforto e os desafios seriam parte do segredo para uma trajetória bem-sucedida. "Eu sou um ator, antes de mais nada", respondeu o artista, que também afirmou buscar grandes projetos e desafios, seja no drama, na comédia ou em qualquer outro gênero. Foto: Reprodução Youtube
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Otávio também contou que iniciou a carreira no teatro, área pela qual mantém grande paixão, assim como pelo cinema. Apesar disso, reconheceu que o público o conhece principalmente por seus trabalhos em séries de comédia, muitas delas produções de grande sucesso na televisão brasileira. Foto: Reprodução / Instagram
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Otávio Müller de Sá nasceu no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 1965, filho do advogado José Francisco Ferreira de Sá e da dona de casa Teresa Cristina Müller de Sá. Antes de ingressar na TV Globo, trabalhou como escriturário em um banco e estudou na Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, escola de teatro onde se formou com a peça "Ideias e Repetições". Foto: Reprodução / Instagram
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O ator é primo do cantor e compositor Cazuza, que o indicou para o teste da primeira novela que participou. Sua estreia aconteceu em 1988, na TV Globo, como Sardinha na novela "Vale Tudo", de Gilberto Braga, e, a partir daí, atuou em diversas produções da emissora, entre novelas, séries e minisséries. Foto: Reprodução / Instagram
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Entre as séries de comédia das quais participou estão "Os Normais", "A Grande Família", "Sob Nova Direção" e "Tapas e Beijos". Em 2015, o ator também fez parte do elenco da nova versão de "Escolinha do Professor Raimundo", exibida pelo antigo Canal Viva, atual Globoplay Novelas, e pela TV Globo. Foto: Reprodução / Instagram
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No cinema, Otávio participou de filmes como "Trair e Coçar É Só Começar", "A Mulher do Meu Amigo", "Benzinho", "Chorar de Rir" e "O Gorila", entre outros. No teatro, atuou em montagens como "Ubu Rei", "A Geração Trianon" e "Viagem ao Centro da Terra", além de criar uma companhia com Bia Lessa, na qual também assumiu a direção de algumas produções. Foto: Divulgação
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