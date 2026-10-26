Rendix amplia operações internacionais com parcelamento

Em um cenário em que a experiência de compra vai além do produto ou serviço, a forma de pagamento também ganha relevância na relação com o consumidor. O movimento reforça a busca por jornadas de compra mais simples, flexíveis e adequadas aos diferentes perfis e necessidades de consumo. Nesse cenário, o avanço do parcelamento nas compras digitais e o crescimento do uso de meios de pagamento alternativos têm impulsionado novas soluções para consumidores brasileiros que realizam compras no exterior.

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Dados da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), mostram que no primeiro semestre de 2026, o parcelamento sem juros respondeu por 43% do valor transacionado no cartão de crédito, o equivalente a R$ 798,6 bilhões. As compras parceladas entre 7 e 12 vezes movimentaram R$ 276,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 15,9% em relação ao mesmo período de 2025, passando a representar 34,6% do total das operações parceladas.

Já as transações divididas entre duas e seis parcelas somaram R$ 504,7 bilhões, avanço anual de 12,9%, embora sua participação tenha recuado de 64,2% para 63,2% no total. O levantamento também aponta crescimento das compras em prazos ainda mais longos: operações acima de 12 parcelas sem juros alcançaram R$ 18,4 bilhões, equivalentes a 2,3% do total, ante R$ 10,4 bilhões e participação de 1,5% registrada no primeiro semestre do ano passado.

De olho nesse comportamento, o Rendix passa a oferecer a funcionalidade de parcelamento via link de pagamento. A novidade permite que consumidores brasileiros parcelem compras em até 12 vezes, dentro dos limites já operados pela plataforma, ampliando o acesso a produtos e serviços fora do país e proporcionando maior flexibilidade financeira durante a jornada de compra.

A expectativa é de viabilizar compras de maior ticket médio, principalmente em segmentos ligados a turismo, varejo e serviços. “O brasileiro já está acostumado a parcelar suas compras no dia a dia e quer contar com essa mesma flexibilidade quando está fora do país. Com o parcelamento via link de pagamento, o Rendix une a praticidade e a segurança do Pix à possibilidade de dividir compras de maior valor”, afirma Eduardo Goni, CEO do Rendimento Pay.

Lançado no fim de 2022 pela instituição de pagamento Rendimento Pay, o Rendix é uma plataforma de serviço EFX desenvolvida para viabilizar pagamentos internacionais para brasileiros via Pix em estabelecimentos no exterior. Atualmente, a solução está disponível na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Panamá, Portugal, Peru, Bolívia e EUA e já ultrapassa a marca de 220 mil estabelecimentos comerciais cadastrados e aptos a operar em diversos países.

Além de simplificar pagamentos internacionais, a plataforma também oferece aos parceiros acesso a múltiplas opções de moeda dentro do sistema de pagamento, aumentando a conversão, o que viabiliza compras de maior valor e reduz impactos relacionados à flutuação cambial e trazendo mais previsibilidade para operações internacionais.

Sobre o Rendimento

O Rendimento, conglomerado financeiro que oferece um portfólio de produtos sob medida por meio de atendimento próximo e personalizado a seus clientes, é formado pelas empresas Banco Rendimento, Rendimento Câmbio DTVM, Rendimento Pay Instituição de Pagamento e Rendimento SCD. Com o mote “o seu parceiro financeiro que faz acontecer”, a instituição tem ampla expertise em câmbio, crédito, serviços e soluções de pagamentos, e apresenta indicadores sólidos e constante crescimento, resultado de toda sua experiência.

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Em 2026, a agência de classificação de risco Fitch Ratings avaliou positivamente o Banco Rendimento, que teve seu rating nacional de longo prazo mantido em AA- e o de curto prazo em F1+, apresentando uma perspectiva estável.