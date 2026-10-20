Ritz Lagoa da Anta adota o conceito Hotel & Wellness

O Ritz Lagoa da Anta, em Maceió (AL), inicia um novo capítulo e passa a operar sob o conceito Ritz Lagoa da Anta Hotel & Wellness. Integrante dos Hotéis do Grupo Ritz de Alagoas, o empreendimento amplia sua proposta de hospitalidade e reúne, em um único destino, spa, esporte, movimento, gastronomia, natureza e experiências voltadas ao equilíbrio e à qualidade de vida. A mudança vai além do nome e envolve espaços, serviços, programação e a própria atmosfera do hotel, redesenhados para aproximar corpo, mente, alimentação, descanso e contato com o ambiente natural.

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O novo posicionamento acompanha um mercado em crescimento. Dados do Global Wellness Institute (GWI) indicam que a economia global do bem-estar alcançou US$ 6,8 trilhões em 2024, alta de 7,9% sobre o ano anterior, com projeção de atingir cerca de US$ 9,8 trilhões em 2029. Paralelamente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que quase 1,8 bilhão de adultos, o equivalente a 31% da população adulta do planeta, não pratica atividade física em nível suficiente, cenário que estimula a busca por rotinas mais ativas, inclusive durante as viagens de lazer.

De acordo com Pietro Coelho, sócio-diretor do Grupo Ritz, a ideia central do conceito é que o wellness não fique restrito a um espaço ou serviço específico e atravesse toda a jornada do hóspede. “Assim, a estadia pode começar com um treino pela manhã, seguir com uma refeição equilibrada, uma partida de tênis ou uma sessão no spa e terminar com a contemplação do mar de Maceió, em ambientes planejados para desacelerar”, contextualiza.

Ambientação pensada para os sentidos

A transformação alcança a arquitetura e a decoração. O hotel passa por uma repaginação estética com maior presença de materiais naturais, como madeira e pedra, iluminação em tons quentes, vegetação, aromas e obras de arte selecionadas. “Esses elementos atuam de forma sutil sobre a percepção de quem se hospeda e buscam compor ambientes acolhedores, capazes de transmitir conforto e serenidade antes mesmo de qualquer atividade programada”, detalha o executivo.

O Zena Spa, referência do empreendimento há anos, permanece como um dos pilares da proposta. O menu contempla massagens, rituais, banhos, terapias, chás, experiências detox e protocolos de relaxamento, agora integrados a um ecossistema mais abrangente, voltado a uma forma contemporânea de viajar, com mais consciência, movimento e autocuidado.

Esporte com acompanhamento individual

Entre os principais investimentos está o Ritz Tennis Club, complexo esportivo integrado ao hotel com três quadras de tênis, três de beach tennis e duas de tênis kids. A estrutura atende atletas e praticantes habituais, além de hóspedes interessados em conhecer novas modalidades ou incluir mais movimento nos dias de descanso.

“A rotina esportiva pode ser personalizada com professores especializados, em aulas individuais ou programas específicos definidos conforme o nível técnico, os objetivos e o estágio de evolução de cada praticante”, explica o sócio-diretor do Grupo Ritz. Ele informa que as opções vão da iniciação e do aperfeiçoamento de fundamentos até treinamentos avançados. “O hotel viabiliza ainda a contratação de personal trainers e fisioterapeutas, com trabalhos direcionados a condicionamento físico, performance, mobilidade, prevenção de lesões e recuperação muscular”, acrescenta.

A área fitness foi expandida e modernizada, com novos aparelhos de musculação e treino aeróbico, além de espaços dedicados a CrossFit e Pilates. A grade de atividades inclui aulas de yoga, Pilates, beach tennis e stand-up paddle, muitas delas com o mar como cenário.

Cardápio mais leve e novo espaço à beira-mar

No Café Janete, o cardápio incorpora opções de alimentação mais leve, equilibrada e consciente, sem abrir mão do sabor e do prazer à mesa. “Em breve, o hotel ganhará uma área inteiramente dedicada ao bem-estar, com vista para o mar, concebida para favorecer a conexão entre corpo, mente e espírito”, compartilha Pietro Coelho.

A passagem de Hotel & Spa para Hotel & Wellness traduz uma visão de hospitalidade em que descansar não significa apenas parar, mas também se movimentar, respirar melhor, cuidar de si e se reconectar, analisa o sócio-diretor. “Nessa leitura, o luxo se expressa no espaço, no silêncio, no contato com a natureza e na liberdade de escolher como se sentir bem, e o bem-estar deixa de ser um serviço complementar para ocupar posição central na experiência Ritz”, complementa.

Os Hotéis do Grupo Ritz de Alagoas contam ainda com o Ritz Barra de São Miguel, inaugurado em abril de 2024 na praia de Barra de São Miguel. Enquadrada na categoria quiet luxury, a unidade tem como princípios o cuidado no atendimento, a experiência gastronômica do restaurante Le Sururu, as atividades do Zena Spa e as amenidades de luxo.

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Para mais informações, basta acessar: www.hoteisritzalagoas.com.br e www.ritzbsm.com.br