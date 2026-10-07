O que Flávio Bolsonaro disse em reunião com a bancada ruralista

Na reunião que teve com integrantes da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) nesta terça-feira, 7, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que, caso seja eleito presidente da República em 25 de outubro, o ministro da Agricultura e Pecuária será indicado pela bancada ruralista e avalizado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ela ocupou o cargo durante a gestão de Jair Bolsonaro.

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Essa sinalização de Flávio tem reforçado as apostas de que o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), é o favorito para a vaga. O presidenciável e o parlamentar paranaense têm boa relação e as conversas entre os dois se intensificaram após o resultado do primeiro turno.

Falando aos integrantes da FPA, Flávio se comprometeu em fazer investimentos em infraestrutura para melhorar o escoamento da safra agrícola, em viabilizar formas de aumentar a oferta do seguro rural para os produtores e em melhorar a oferta de crédito com juros mais baixos. Também prometeu previsibilidade na contratação de financiamentos.

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O candidato do PL afirmou que, se eleito, trabalhará para reduzir o déficit de armazenagem de grãos no país, um dos gargalos do setor, e para acelerar o processo de regularização fundiária. Além disso, disse que vai aumentar a oferta de fertilizantes com a instalação de novas indústrias no país e incentivar a pesquisa e os investimentos em biodiesel e bioenergia.