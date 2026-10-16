Decoração com pedras: tendência de luxo viraliza e substitui travessas comuns

Restaurantes conceituados com estrelas Michelin inspiram o uso de elementos naturais em casa. Em vez de travessas tradicionais de cerâmica, madeira ou arame, tigelas esculpidas em grandes pedras criam destaque em jantares e eventos. O objeto pode servir como centro de mesa, fruteira para a ilha da cozinha ou suporte em aparadores de entrada.

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O criador Ben Uyeda publicou um método prático em seu perfil no "TikTok". Ele utilizou rochas lisas de rio com peso de 6 a 12 libras, compradas em lojas de materiais para paisagismo por valores entre US$ 0,35 e US$ 0,40 a libra.

Uyeda revelou que fabrica de quatro a cinco recipientes por hora de trabalho. O projeto exige medidas de proteção individual: respirador N95, óculos e luvas.

https://www.tiktok.com/@benuyeda/video/7420466589553790251?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7697237521948624391

Equipamentos e preparação

A produção requer uma esmerilhadeira com lâmina diamantada para corte de azulejos, martelo, cinzel e uma ponta esférica com haste extensora. Para garantir a estabilidade do trabalho, prenda a pedra em um torno de bancada ou acomode o material em uma caixa pequena cheia de areia para limitar o movimento de superfícies arredondadas.

O processo começa com o corte da base: nivele a parte inferior com a esmerilhadeira para que a peça não tombe na mesa. Depois, vire a pedra para cima e execute vários cortes retos no centro. Esse padrão gera pequenos blocos triangulares fáceis de quebrar com martelo e cinzel.

O processo de fabricação de tigelas de pedra começa com o corte da base utilizando uma esmerilhadeira Reprodução/Tik Tok

Acabamento e cuidados

Após escavar o interior, instale o esmeril esférico na haste de extensão para suavizar as imperfeições da cavidade até atingir o acabamento desejado.

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Tigelas destinadas ao consumo de alimentos precisam receber selagem com óleo mineral de grau alimentício, como o "Kate Naturals Mineral Oil for Wood Cutting Boards". Essa camada restringe a absorção de umidade e simplifica a higienização da louça. Peças decorativas também aceitam tinta acrílica sobre a pedra porosa, mas a ausência de segurança alimentar nesse tipo de tinta limita essas tigelas apenas ao uso ornamental.