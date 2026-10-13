FDC celebra 50 anos de história na Pós-Graduação

A Pós-Graduação da Fundação Dom Cabral (FDC) completa 50 anos, ampliando seus formatos de ensino e consolidando uma proposta que combina aprofundamento em uma área de conhecimento, visão ampla dos negócios e capacidade de integrar diferentes disciplinas. Entre os movimentos estão a expansão dos programas online, o fortalecimento da experiência internacional e o amadurecimento de uma abordagem voltada ao desenvolvimento de profissionais preparados para atuar em cenários cada vez mais complexos.

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Com foco em gestão, a FDC oferece cursos que contemplam áreas como negócios, marketing, finanças, pessoas e liderança, gestão de projetos e negócios da saúde, além de novas frentes, como inteligência artificial aplicada à gestão. Os programas são oferecidos em diferentes formatos: presencial, nas unidades em Belo Horizonte e São Paulo; por meio da rede de instituições associadas, presente em diferentes estados e regiões do país; online, com aulas ao vivo ou assíncronas; e em programas In Company, customizados de acordo com as necessidades de cada empresa. A instituição também mantém uma estratégia contínua de atualização do portfólio e prevê o lançamento de dois novos cursos por ano, acompanhando as transformações do mercado e as novas demandas da gestão.

A diversidade de áreas se conecta ao conceito de profissional T-shaped, que está no centro da proposta da FDC, como aquele que alia profundidade em uma área a uma visão ampla e sistêmica, capaz de conectar conhecimentos, colaborar e lidar com diferentes desafios. A instituição conta com metodologia própria para acompanhar o desenvolvimento desse perfil ao longo da jornada acadêmica.

“O profissional que as organizações precisam hoje não é apenas aquele que domina profundamente uma área. É alguém que consegue conectar esse conhecimento a outras disciplinas, compreender o contexto do negócio e transformar conhecimento em ação. É essa combinação entre profundidade e visão do todo que está no centro da proposta T-shaped da FDC”, afirma Bruno Fernandes, diretor dos Programas de Pós-Graduação da Fundação Dom Cabral.

Esse perfil também dialoga com o momento de carreira de grande parte dos alunos, profissionais que buscam desenvolver a carreira, seja após uma promoção, seja na preparação para assumir novas responsabilidades. A pós-graduação também favorece a construção de redes profissionais, como exemplo a disciplina Confraria, que reúne estudantes de diferentes regiões do país em atividades, palestras e espaços de convivência estruturados para tornar o networking mais efetivo.

Experiência global

A visão internacional ganha uma dimensão prática na Pós-Graduação Global, voltada a recém-graduados e estruturada em dois anos, com estudos no Brasil e no exterior, integralmente em inglês. O programa possibilita uma experiência de seis meses a um ano em instituições parceiras, como Audencia Business School, na França, University of Agder, na Noruega, e Universidad Católica del Uruguay, no Uruguai. A convivência entre brasileiros e estrangeiros amplia a troca de perspectivas e aproxima os alunos de diferentes mercados.

“Além de preparar o aluno para uma atuação internacional, o programa desenvolve uma mentalidade global capaz de gerar impacto localmente. É uma troca de experiências muito rica, levando o Brasil para o mundo e trazendo o mundo para o Brasil”, afirma Fernandes.

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Os cursos de Pós-Graduação da FDC já impactaram mais de 25 mil participantes, em mais de 1.000 turmas, e alcançaram mais de 5 mil organizações por meio de programas customizados para empresas.