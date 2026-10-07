Despedida de Messi: jovem é flagrada pelas câmeras e atitude viraliza nas redes
Enquanto craque se despedia, gesto inesperado de jovem na arquibancada gerou enxurrada de memes nas redes sociais
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A despedida de Lionel Messi da seleção argentina no Estádio Monumental foi marcada por gols e uma cena inusitada nas arquibancadas que chamou a atenção dos torcedores.
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Durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin, as câmeras filmaram um casal que assistia à partida. Os dois estavam abraçados, mas a reação da jovem ao perceber que era filmada não passou despercebida.
Ela retirou rapidamente a mão do rapaz e, em seguida, ajeitou o cabelo enquanto esboçava um sorriso. O gesto de poucos segundos foi suficiente para gerar uma série de comentários nas redes sociais.
Reação durante jogo de Messi viraliza nas redes sociais
O vídeo ganhou rápida repercussão entre os torcedores. Usuários criaram diferentes interpretações para a atitude da jovem, muitas delas em tom de brincadeira.
Todas mentem!, dizia uma das mensagens que acompanhava a publicação. Outros internautas escreveram comentários como saia daí, jovem.
Apesar do humor das postagens, não há informações sobre o tipo de relação entre os dois jovens. O que ficou registrado foi apenas a reação diante das câmeras.
https://t.co/fAM1Pny9MD— . (@databasevideos) October 5, 2026
Messi se despede da Argentina com atuação histórica
Enquanto a cena viralizava, Lionel Messi vivia uma noite emocionante em sua trajetória com a seleção. No último jogo pelo time argentino no Monumental, o capitão teve grande atuação.
O camisa 10 marcou um gol e deu duas assistências na vitória sobre Benin, participando diretamente dos três gols da equipe.
A partida serviu como uma despedida para o jogador, que recebeu o carinho de companheiros e torcedores. Com o fim de sua trajetória pela seleção, Messi deixa números históricos: 126 gols pela Argentina, o título da Copa do Mundo de 2022 e duas edições da Copa América.
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