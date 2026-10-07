Despedida de Messi: jovem é flagrada pelas câmeras e atitude viraliza nas redes (Reação inusitada de torcedora argentina em partida de Messi ganha as redes sociais e viraliza na internet)

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina no Estádio Monumental foi marcada por gols e uma cena inusitada nas arquibancadas que chamou a atenção dos torcedores.

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Durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin, as câmeras filmaram um casal que assistia à partida. Os dois estavam abraçados, mas a reação da jovem ao perceber que era filmada não passou despercebida.

Ela retirou rapidamente a mão do rapaz e, em seguida, ajeitou o cabelo enquanto esboçava um sorriso. O gesto de poucos segundos foi suficiente para gerar uma série de comentários nas redes sociais.

Reação durante jogo de Messi viraliza nas redes sociais

O vídeo ganhou rápida repercussão entre os torcedores. Usuários criaram diferentes interpretações para a atitude da jovem, muitas delas em tom de brincadeira.

Todas mentem!, dizia uma das mensagens que acompanhava a publicação. Outros internautas escreveram comentários como saia daí, jovem.

Apesar do humor das postagens, não há informações sobre o tipo de relação entre os dois jovens. O que ficou registrado foi apenas a reação diante das câmeras.

Messi se despede da Argentina com atuação histórica

Enquanto a cena viralizava, Lionel Messi vivia uma noite emocionante em sua trajetória com a seleção. No último jogo pelo time argentino no Monumental, o capitão teve grande atuação.

O camisa 10 marcou um gol e deu duas assistências na vitória sobre Benin, participando diretamente dos três gols da equipe.

A partida serviu como uma despedida para o jogador, que recebeu o carinho de companheiros e torcedores. Com o fim de sua trajetória pela seleção, Messi deixa números históricos: 126 gols pela Argentina, o título da Copa do Mundo de 2022 e duas edições da Copa América.

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