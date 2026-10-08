Sampa Tribal anuncia grandes nomes de Caprichoso e Garantido
O segundo Encontro dos Bumbás, organizado pelo Sampa Tribal, será realizado em 5 de dezembro de 2026, às 17h, no Carioca Club, em São Paulo. O evento, que deve receber cerca de 1.200 pessoas, contará com shows de Marcela Marialva, Prince do Caprichoso, Patrick Araújo, João Paulo, Sebastião Júnior, Lívia Christina, além de apresentações de Bailado Sampa Tribal, Gabriel Stone e Pedro Mattos, celebrando a cultura dos bois Caprichoso e Garantido
compartilhe
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Sampa Tribal realizará a segunda edição do Encontro dos Bumbás no dia 5 de dezembro de 2026, a partir das 17h, no Carioca Club, em São Paulo. O evento, que deve reunir cerca de 1.200 pessoas, celebra a cultura dos bois?bumbás Caprichoso e Garantido, reunindo música, dança e tradições amazônicas.
Entre as atrações confirmadas estão os artistas Marcela Marialva, Prince do Caprichoso, Patrick Araújo, João Paulo, Sebastião Júnior e Lívia Christina. O line?up também inclui apresentações do Bailado Sampa Tribal, do levantador de toadas Gabriel Stone e de Pedro Mattos, que assume a representação do Pajé.
Camila Penteado, fundadora do Sampa Tribal, destaca que a primeira edição demonstrou a existência de uma comunidade expressiva em São Paulo que se identifica com a cultura de Parintins. Ela afirma que o Encontro dos Bumbás foi criado para aproximar essas pessoas e levar a energia da ilha para o Sudeste.
“A primeira edição mostrou que existe em São Paulo uma comunidade enorme que vive e se emociona com a cultura de Parintins. O Encontro dos Bumbás nasceu justamente para aproximar essas pessoas, criar um espaço onde Caprichoso e Garantido possam ser celebrados juntos e levar um pouco da energia que sentimos na ilha para quem está no Sudeste”, afirma.
Heitor William, produtor do Sampa Tribal, comenta que a nova edição traz uma produção ainda mais completa, mantendo a essência do encontro e acrescentando novidades para o público que participou da primeira edição.
“A primeira edição nos deu uma dimensão muito clara da força desse público. Para dezembro, estamos preparando uma produção ainda mais completa, mantendo a essência do encontro, mas trazendo novidades e novas experiências”, destaca.
Além do Encontro dos Bumbás, o Sampa Tribal desenvolve outras iniciativas, como o Bar dos Bumbás, que reúne artistas e torcedores ao longo do ano. As vendas gerais de ingressos começam em 9 de outubro, às 12h, pelos canais oficiais do projeto.
Cultura de Parintins cada vez mais presente em São Paulo
O Sampa Tribal tem como objetivo criar um território permanente para a cultura amazônica na capital paulista, promovendo eventos, festas e experiências que mantenham viva a tradição dos bois?bumbás além do período do festival.
Serviço:
Evento: 2º Encontro dos Bumbás
Data: 5 de dezembro de 2026
Horário: a partir das 17h
Local: Carioca Club – São Paulo
Atrações: Marcela Marialva, Prince do Caprichoso, Patrick Araújo, João Paulo, Sebastião Júnior, Lívia Christina
Participações: Bailado Sampa Tribal, Gabriel Stone, Pedro Mattos
Público esperado: 1.200 pessoas
Ingressos: vendas gerais a partir de 9 de outubro, às 12h, nos canais oficiais do Sampa Tribal
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Website: https://www.sampatribal.com.br