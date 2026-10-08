Sampa Tribal anuncia grandes nomes de Caprichoso e Garantido

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O Sampa Tribal realizará a segunda edição do Encontro dos Bumbás no dia 5 de dezembro de 2026, a partir das 17h, no Carioca Club, em São Paulo. O evento, que deve reunir cerca de 1.200 pessoas, celebra a cultura dos bois?bumbás Caprichoso e Garantido, reunindo música, dança e tradições amazônicas.



Entre as atrações confirmadas estão os artistas Marcela Marialva, Prince do Caprichoso, Patrick Araújo, João Paulo, Sebastião Júnior e Lívia Christina. O line?up também inclui apresentações do Bailado Sampa Tribal, do levantador de toadas Gabriel Stone e de Pedro Mattos, que assume a representação do Pajé.



Camila Penteado, fundadora do Sampa Tribal, destaca que a primeira edição demonstrou a existência de uma comunidade expressiva em São Paulo que se identifica com a cultura de Parintins. Ela afirma que o Encontro dos Bumbás foi criado para aproximar essas pessoas e levar a energia da ilha para o Sudeste.



“A primeira edição mostrou que existe em São Paulo uma comunidade enorme que vive e se emociona com a cultura de Parintins. O Encontro dos Bumbás nasceu justamente para aproximar essas pessoas, criar um espaço onde Caprichoso e Garantido possam ser celebrados juntos e levar um pouco da energia que sentimos na ilha para quem está no Sudeste”, afirma.



Heitor William, produtor do Sampa Tribal, comenta que a nova edição traz uma produção ainda mais completa, mantendo a essência do encontro e acrescentando novidades para o público que participou da primeira edição.



“A primeira edição nos deu uma dimensão muito clara da força desse público. Para dezembro, estamos preparando uma produção ainda mais completa, mantendo a essência do encontro, mas trazendo novidades e novas experiências”, destaca.



Além do Encontro dos Bumbás, o Sampa Tribal desenvolve outras iniciativas, como o Bar dos Bumbás, que reúne artistas e torcedores ao longo do ano. As vendas gerais de ingressos começam em 9 de outubro, às 12h, pelos canais oficiais do projeto.



Cultura de Parintins cada vez mais presente em São Paulo



O Sampa Tribal tem como objetivo criar um território permanente para a cultura amazônica na capital paulista, promovendo eventos, festas e experiências que mantenham viva a tradição dos bois?bumbás além do período do festival.



Serviço:



Evento: 2º Encontro dos Bumbás

Data: 5 de dezembro de 2026

Horário: a partir das 17h

Local: Carioca Club – São Paulo

Atrações: Marcela Marialva, Prince do Caprichoso, Patrick Araújo, João Paulo, Sebastião Júnior, Lívia Christina

Participações: Bailado Sampa Tribal, Gabriel Stone, Pedro Mattos

Público esperado: 1.200 pessoas

Ingressos: vendas gerais a partir de 9 de outubro, às 12h, nos canais oficiais do Sampa Tribal



