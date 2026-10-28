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ZONA DA MATA

Muro desaba sobre loja e igreja na Zona da Mata de Minas Gerais

Defesa Civil condenou três edificações, e cinco moradores precisaram ser acolhidos temporariamente

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
28/10/2026 19:17

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Imagens do desabamento
Bicas, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesta quarta-feira (28/10) Desabamento atingiu os telhados de uma igreja e de uma loja em Bicas, na Zona da Mata mineira, nesta quarta-feira (28/10) crédito: Divulgação/CBMMG

Um muro desabou sobre os telhados de uma loja e de uma igreja nesta quarta-feira (28/10), em Bicas, na Zona da Mata mineira. Cinco moradores tiveram que ser acolhidos temporariamente.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as três edificações afetadas foram condenadas pela Defesa Civil do município. A área foi isolada, e os moradores foram alertados sobre o risco de novos desabamentos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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